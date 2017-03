Neue Förderchance für den Biberschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Zeschdorf/Döbberin (MOZ) Die schlechte Nachricht, die Gedo-Bibermangerin Antje Reetz mit in die Beratung der Zeschdorfer Abgeordneten nach Döbberin gebracht hatte, lautete: Entschädigungszahlungen für Biberschäden gibt es faktisch nicht. Die gute Nachricht aber hieß: Maßnahmen zum Schutz will das Land jetzt besser unterstützen.

Sie könne das Wort "Biber" kaum noch hören, sagte Zeschdorfs Bürgermeisterin Margot Franke, nachdem sie Antje Reetz begrüßt hatte. Die Schäden, die die Nager im Gemeindegebiet angerichtet haben, sind allgegenwärtig. Betroffen sind nicht nur die Alt Zeschdorfer Seen, sondern auch die von den Anglern bewirtschafteten Fischteiche an der Herrenmühle zwischen Treplin und Alt Zeschdorf. Dort unterhöhlen die Biber nicht nur die Dämme zwischen den Teichen, sondern haben auch schon viele Bäume im Umfeld an- und abgenagt. Bislang lag das Gebiet im Landschaftsschutzgebiet "Trepliner Seen, Booßenener und Alt Zeschdorfer Mühlenfließ". Doch der Schutz ist jetzt erloschen.

Eine neue Dimension hat das Problem bekommen, seit die Höhle entdeckt worden ist, die der Biber unter der Straße Am Seeberg in Alt Zeschdorf angelegt hatte. In einer gemeinsamen Hau-Ruck-Aktion des Lebuser Ordnungsamtes mit dem Gewässer- und Deichverband Oderbruch (Gedo) und der unteren Naturschutzbehörde wurde das Loch umgehend verfüllt. Die Kosten musste die Gemeinde tragen. Die Hoffnung, sie vom Land erstattet zu bekommen, hat Antje Reetz den Gemeindevertretern genommen: "Entschädigungszahlungen gibt es weder für Kommunen noch für Privatleute", erklärte die Bibermanagerin, die sich in der Gegend auskennt. Antje Reetz ist in Falkenhagen aufgewachsen.

Damit bleibt auch die Pächtergemeinschaft der Angler auf den Kosten für die Beseitigung der Biberschäden an den Teichen sitzen. Deren Vertreter, der Alt Zeschdorfer Ortsvorsteher Uwe Köcher, forderte das Fangen oder den Abschuss von Bibern in dem Gebiet. Antje Reetz hielt dagegen: Das wäre nur von kurzem Nutzen. Die Reviere würden schnell nachbesetzt.

Sie warb stattdessen für Schutzmaßnahmen. Die würden vor allem im Verkehrsraum und an erwerbswirtschaftlich genutzten Teichen gefördert, so die Expertin. Sie verwies auf eine neue Förderrichtlinie des Landes zur "Förderung von Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Schäden durch geschützte Tierarten (Wolf, Biber)". Sie ist zum 27. Februar in Kraft getreten.

Über die Richtlinie sei es möglich, den Einbau von Biberschutzmatten, Gittern an Durchlässen oder von Drahtmanschetten um Bäume bezahlt zu bekommen, informierte die Bibermanagerin. "Wir können doch nicht alle Bäume ummanteln", entgegnete der Abgeordnete Frank Fries. Die Gemeindevertreter wollen die neue Förderchance auf jeden Fall für den Einbau von Biberschutzmatten an der Straße Am Seeberg nutzen, die im kommenden Jahr saniert werden soll. Ansonsten muss jetzt schon "Gefahr im Verzug" sein, um gegen den Biber vorgehen zu dürfen. Bewohnte und unbewohnte Baue dürfen nur zwischen September und 15. März geschlossen werden.