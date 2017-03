Emotionen vor Wohn-Konzepten

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Ein- und Mehrfamilienhäuser gruppieren sich auf einer rund 35 000 Quadratmeter großen Fläche an der Uferstraße. Ein 30 Meter breiter Streifen zur Spree bleibt Grünfläche. Zwei von drei Interessenten für das Areal der ehemaligen "Wollspinnerei" wollen den rund 50 Meter hohen Fabrikschornstein stehen lassen, einer nicht. In einem Entwurf ist sogar der Erhalt eines der alten Fabrikgebäude als Gemeinschaftshaus vorgesehen. Die Konzepte wurden in dieser Woche im Fürstenwalder Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt.