Straßenbahn-Haltestelle am Astronergy-Werk: Am Montag brach das Unternehmen die Gespräche mit der IG Metall ab © Heinz Köhler

Er wie auch IG-Metall-Verhandlungsführer Ilko Vehlow zeigten sich entsetzt angesichts der unerwarteten Eskalation. Ende 2016 hatte die Gewerkschaft Gespräche mit der Geschäftsführung aufgenommen. Viele der Beschäftigten warten seit zehn Jahren auf eine Lohnerhöhung, die gezahlten Entgelte liegen größtenteils mehrere Hundert Euro unter den Branchentarifen. "Das Klima war eigentlich gut. Die Belegschaft fühlte sich ernst genommen. Und auch beim Arbeitgeber haben wir die Bereitschaft dafür gesehen, mit uns einen Tarifvertrag auszuhandeln", berichtet Ilko Vehlow.

Dann lud die Geschäftsführung - wie berichtet - am Montag zu einer Belegschaftsversammlung ein und erklärte die Verhandlungen mit der IG Metall für beendet. Gleichzeitig legte das Unternehmen, das Ende 2013 das Conergy-Werk übernahm, ein eigenes Angebot vor: 30 Cent Brutto mehr die Stunde ab April, weitere 20 Cent ab 2018. "Das reicht nicht mal für eine Straßenbahnfahrkarte", meint Harald Frick. Demonstrativ seien die Beschäftigten daher aufgestanden und gegangen.

Mit großer Verwunderung nahmen Vehlow und Frick zudem die Darstellung von Geschäftsführers Paul Ji in der MOZ vom Freitag zur Kenntnis. Ji hatte darin Forderungen nach 30 bis 40 Prozent als völlig überzogen bezeichnet. Mehrkosten von 4 Millionen Euro jährlich würden die Arbeitsplätze gefährden. "Diese Zahlen sind für uns nicht nachvollziehbar", stellt Vehlow klar. Zwar klaffe zwischen den Entgelten im Flächentarifvertrag und den Löhnen bei Astronergy eine entsprechend große Lücke. "Doch wir haben immer wieder signalisiert, dass wir über alles reden können, gerade was eine langfristige Angleichung betrifft - niemand möchte, dass die Fabrik schließt. Aber an dem Punkt waren wir in den Verhandlungen überhaupt noch gar nicht."

Als einen "Angriff auf die Beschäftigten" empfinden die beiden Mitglieder der Tarifkommission darüber hinaus die Argumentation von Ji, dass es sich in der Produktion "um überwiegende Anlerntätigkeiten" handele, "für die keine Berufsausbildung erforderlich ist" und Astronergy daher durchaus gute Entgelte zahle. "Das ist ein Riesenaffront. Zumal in der Fertigung gut ausgebildete Leute arbeiten", betont Harald Frick.

Trotz der aufgeheizten Stimmung stehe die Tür "noch immer einen Spalt weit offen. Wir sind kompromissbereit und wollen nach wie vor einen Tarifvertrag. Unsere Hand bleibt ausgestreckt", sagt Ilko Vehlow, der Astronergy dazu rät, sich professionelle Unterstützung vom Verband der Metall- und Elektroindustrie zu holen. Nach Angaben von Betriebsratschef Harald Frick sind 80 Prozent der Fertigungsmitarbeiter Mitglied der IG Metall. "Daher wäre es ein guter Weg, an den Verhandlungstisch zurückzukehren."