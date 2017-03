"Wir bieten einen sachlichen Dialog an"

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Lassowsky, Schneeberger Bürger glauben, es handelt es sich um ein Gefälligkeitsgutachten, das Ihrer Firma den Weg zum Bau von Windkraftanlagen eröffnet. Was sagen Sie dazu?

Heinz Lassowsky: Ich wehre mich entschieden gegen den Begriff Manipulation, den Sie in ihrer Zeitung in dem Artikel "Verdacht auf Manipulation" verwandt haben. Niemand lässt sich gern öffentlich so verleumden! Bei dem Büro K&S Umweltgutachten handelt es sich um ein anerkanntes Büro, das von Fachbehörden als glaubwürdig und integer eingestuft wird. Kein anderes hätten wir auch beauftragt. Prinzip ist, dass wir als Entwickler die Einhaltung aller gesetzlicher Vorgaben nachweisen müssen. Es ist doch klar, dass in dieser Konstellation der Gutachter sich zuerst gegenüber der hohen Fachkunde der Behörden beweisen muss und nicht den Wünschen der Entwickler hinterherläuft.

Das Gutachten taucht aber erst auf, als zum dritten Entwurf des Teilregionalplanes Windenergie das Gebiet Schneeberg 50 entfallen sollte. Damit vermitteln Sie den Eindruck, im Nachgang eine Umkehr herbeiführen zu wollen ...

Helge Lassowsky: Mit dem Windeignungsgebiet Schneeberg 50 gab es für die Fachleute nicht nachvollziehbar ein ständiges Hin und Her. Im zweiten Entwurf des Teilregionalplanes war es Bestandteil. Das war im Herbst 2015. Zu dieser Zeit haben wir als Planer Kontakt zu den Flächeneignern aufgenommen, um Nutzungsverträge abzuschließen.

So früh schon, obwohl der Teilregionalplan noch nicht beschlossen war und bis heute nicht beschlossen ist ?

Helge Lassowsky: Das ist üblich in der Branche. Die ganze Planung und Genehmigungsphase dauert in der Regel vier bis fünf Jahre oder länger. Man muss dennoch zügig anfangen, parallel zu untersuchen, um noch wirtschaftlich arbeiten zu können. Schon in dieser Zeit haben wir das avifaunistische Gutachten in Auftrag gegeben. Nicht um etwas zu widerlegen, sondern besser vorbereitet zu sein für das Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutz-Gesetz. Dafür werden zig Gutachten zu allen möglichen Auswirkungen verlangt. Weil die Untersuchung und Erarbeitung eines solchen avifaunistischen Gutachtens länger als ein Jahr dauert und die vollständige Vegetationsperiode zu beachten ist, wollten wir rechtzeitig in der Spur sein.

Heinz Lassowsky: Und als wir dann das Gutachten im Herbst 2016 erhielten, haben wir es der regionalen Planungsstelle und dem Landesamt für Umwelt übergeben. Dieses stellte daraufhin fest, dass Schneeberg 50 als Windeignungsgebiet im Planentwurf enthalten bleiben muss.

Was steht denn sinngemäß in dem Gutachten in Bezug auf den Schutz der Großvögel?

Heinz Lassowsky: Es gibt zwei Nistplätze von Rotmilanen, die liegen mehr als 1000 Meter entfernt vom ausgewiesenen Windeignungsgebiet, die Entfernung entspricht den vorgegebenen Kriterien. Auch die drei Horste der Weißstörche in Ragow, Merz und Schneeberg sind 1000 Meter entfernt, dazu kommen sogenannte Restriktionszonen. Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis: Das Windeignungsgebiet ist für die Nahrungssuche der Störche nicht interessant, sie haben genug Grünlandflächen in der Umgebung.

Daran kam das Landesumweltamt nicht vorbei ...

Heinz Lassowsky: Nein, denn man vertraut diesem Büro K&S. Es gibt keine fachliche Begründung, das vermutete Weißstorch-Habitat aufrechtzuerhalten. Würde man wider besseren Wissens daran festhalten, wäre der gesamte Regionalplan gegebenenfalls juristisch angreifbar. Die Regionalplanung ist verpflichtet, bei allen Gebieten ausschließlich objektive, ausnahmslos gültige und nachvollziehbare Kriterien anzuwenden. Erneuerbare Energien umzusetzen ist politisches Ziel, im Baugesetzbuch hat die Ausweisung von Eignungsgebieten Priorität.

Auch wenn durch die neue EEG-Verordnung die Renditen deutlich verringert werden, als noch vor Jahren, so lockt bei Landeignern, bei Planern und Investoren immer noch das Geld. In Schneeberg finden Grabenkämpfe statt. Wie könnte man wieder etwas Harmonie in den Ort bringen?

Helge Lassowsky: Unser größter Wunsch ist es, mit den Bürgern in einen sachlichen Dialog treten zu können. Das ist ja derzeit nicht möglich, die Fronten sind sehr verhärtet. Damit auch die partizipieren, die nicht direkt von der Windkraft profitieren, könnten wir uns vorstellen, gerade in Zusammenarbeit mit der Stadt Beeskow, entsprechende Wege zu finden, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Bürgerfonds, eine Bürgerstiftung oder einen Sponsorvertrag. Wir stehen nach wie vor bereit zu Gesprächen für einen fairen Interessenausgleich.

Heinz Lassowsky: Wir sind offen für vieles, um alle Dorfbewohner teilhaben zu lassen, denn um so größer wäre die Akzeptanz. Allerdings könnte der Verdacht aufkommen, wir wollten unser Wohlwollen erkaufen. Ideal aus meiner Sicht wäre auch eine Konzessionsabgabe für jede Form der Stromerzeugung. Aber da ist die Politik gefragt. Der Staat tut zu wenig, weil er viel am Strom verdient.

Sollte der Teilregionalplan Windenergie mit Schneeberg 50 beschlossen werden, wie viele Windräder könnten dort errichtet werden?

Heinz Lassowsky: Bei einer verträglichen Planung etwa zwölf. Um wegen der künftig deutlich sinkenden Einspeisevergütungen im Rahmen der Ausschreibungen gemäß EEG 2017 überhaupt konkurrenzfähig zu sein, muss man jedoch von Höhen um 200 Meter ausgehen. Nicht vor 2019 könnten die Windkraftanlagen errichtet werden.

Wie viele Landeigentümer würden in Schneeberg profitieren?

Helge Lassowsky: 33, wovon aber nicht alle mit uns, sondern auch mit anderen Planern einen Vertrag abgeschlossen haben. Wir haben einen Flächenpool gebildet. Das heißt, es profitieren alle, die Flächen im zirka 200 Hektar großen Windeignungsgebiet besitzen, und nicht nur die, auf deren Land ein Windrad steht.

Will Loscon nur planen oder wollen Sie auch als Investor auftreten?

Helge Lassowsky: Das überlegen wir uns noch. Wahrscheinlich werden wir den Windpark auch langfristig selbst betreiben.