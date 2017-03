Wahl im Saarland: der Schulz-Effekt im Praxistest

artikel-ansicht/dg/0/

Saarbrücken (MOZ) Am Sonntag wird im Saarland gewählt. Noch zum Jahresanfang schien der Sieg der CDU und ihrer durchaus populären Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer eine ausgemachte Sache zu sein. Nun ist ein Regierungswechsel an der Saar möglich.

Alle denken, Martin Schulz sei aus Nordrhein-Westfalen. Ist er ja auch. Aber der neue SPD-Superstar ist irgendwie auch Saarländer. Jedenfalls hat Schulz pünktlich zur Landtagswahl in dem kleinen Bundesland seine saarländischen Wurzeln wiederentdeckt.

Sein Vater wurde in der Nähe von Homburg geboren. Ein Großcousin lebt noch dort. Das sollte ja wohl für die lokalpatriotische Verstärkung des "Schulz-Effekts" ausreichen. Und dass es diesen Effekt gibt, bekommt die CDU derzeit auch im Saarland zu spüren. Die SPD liegt in den Umfragen fast gleichauf mit der Partei der Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer. Hinzu kommt die relative Stärke der Linken. Vor allem ihrem 73-jährigen Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine verdanken sie ostdeutsche Umfragewerte. Es könnte zum ersten Mal im Westen für Rot-Rot reichen. Eine kleine Revolution. Schon ist aus der FDP zu hören, dass das Saarland "keine DDR-light" werden dürfe.

Noch schwerer als den Liberalen, die am Sonntag an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern drohen, liegt vermutlich der Union der drohende Linksruck im Magen. Denn dass die SPD mit der Linkspartei eine Koalition eingeht, wenn es möglich ist, daran zweifelt kaum jemand. Mittlerweile auch nicht mehr daran, dass ein solche Bündnis den Segen des Willy-Brandt-Hauses hätte. Der neue SPD-Vorsitzende Martin Schulz übt sich gegenüber dem abtrünnigen ehemaligen SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine in Wohlwollen. Immerhin, so Schulz im Saarländischen Rundfunk, sei der Saar-Napoleon 13 Jahre lang Ministerpräsident gewesen, habe "relativ gut regiert" und verfüge ganz sicher über große Erfahrung, "die er in einer Landesregierung auch mit einbringen kann".

Die Bundeskanzlerin kontert mit einem Spruch, den sie schon bei früheren Wahlen parat hatte. "Am Berg wechselt man die Pferde nicht", sagt Angela Merkel fast schon beschwörend. Wenn aber doch, "dann wäre das für den Herbst schon ein Zeichen", meint Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken im Bundestag.

Tatsächlich wäre das Interesse an der Saarland-Wahl nicht einmal halb so groß, wenn sie mitten in der Legislaturperiode stattfinden würde. Nun aber könnte sie der erste Beleg dafür sein, dass es zu Ende geht mit Merkels Kanzlerschaft. Die Linken aber wollen mehr. Sie wollen "den wirklichen Politikwechsel". Ob Bartsch, Wagenknecht oder andere führende Genossen - da sind sich alle einig.

Neu ist, dass sie der SPD zutrauen, dass es mit ihr und einem Kanzler Schulz auch wirklich einen Politikwechsel gibt. Und so wie es aussieht, macht Oskar Lafontaine im Spätherbst seiner wechselvollen politischen Karriere Frieden mit der SPD. Die einige Linke beendet das Zeitalter der großen Koalitionen in Deutschland - das wäre aus Lafontaines Sicht sicher kein schlechtes Schlusswort.

Aber so weit ist es noch nicht. Vor dem Merkel-Sturz "wird noch viel Wasser die Flüsse dieses Landes herunterfließen", sagt Dietmar Bartsch. Und deswegen bieten die Linken bis zur letzten Minute Spitzenpersonal im Wahlkampf für ein Land auf, in dem es gerade einmal 800 000 Wähler gibt. Bei der Abschlusskundgebung in Saarbrücken sind Lafontaine sowie die Bundestagsfraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch zu sehen.

Von den Grünen hört man dagegen wenig über die bundespolitische Bedeutung der Saarland-Wahl. Kein Wunder. Den Umfragen zufolge könnte es passieren, dass sie aus dem Landtag fliegen. "Im Saarland sind wir Kummer gewohnt. Leider", befindet leicht resigniert Parteichef Cem Özdemir.

Bei der Landtagswahl im Jahr 2012 trennten die Grünen gerade einmal 185 Stimmen von dem Weg in die außerparlamentarische Opposition. Zwar sind die Grünen im kleinsten Flächenland nicht zuletzt dank ihres eigenwilligen Vorsitzenden Hubert Ulrich ein Sonderfall. Andererseits sieht es für die Ökopartei auch in den bundesweiten Umfragen nicht gut aus. Und deswegen wäre ein Wiedereinzug in den Landtag zu Saarbrücken, wie knapp er auch ausfallen mag, ein wichtiger Erfolg. Bleibt der aus, werden sich die Diskussionen über den Kurs bis zur Bundestagswahl verstärken.

Einen erheblichen Dämpfer könnte auch die AfD am Sonntag bekommen. Alle Umfragen sehen die selbsternannte Alternative für Deutschland weit jenseits der Ergebnisse in anderen Bundesländern. Allerdings ist für die Zukunft der AfD die Antwort auf die Frage, ob ihr saarländischer Zweig auf sechs oder sieben Prozent kommt, von weit geringerer Bedeutung als die Querelen in anderen Landesverbänden und an der Bundesspitze.