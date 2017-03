Bis zu 140 neue Wohnungen für Hennigsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Zur Eröffnung der Ausstellung über die Zukunft des Viertels, die am Donnerstag im Nachbarschaftstreff Schweitzerstraße 4d stattfand, konnten die Besucher im wahrsten Sinn des Wortes sehen, dass sich etwas tun muss. Wie bestellt, türmte sich im Innenhof der Schweitzerstraße 2 bis 5 ein großer Sperrmüllberg auf. Anwohner berichten davon, dass dieser Anblick fast zur Normalität gehört. "Wir werden sehr hart vorgehen, wenn wir jemanden erwischen können", verspricht HWB-Chef Holger Schaffranke. Allerdings ist das bisher noch nicht gelungen.

Jetzt will die HWB gemeinsam mit der Stadt das Übel an der Wurzel packen: Der unattraktive Hof vor dem sich wie eine Schlange hinziehenden Wohnblock an der Schweitzerstraße soll gründlich umgestaltet werden. "Wir werden den Hof entsiegeln und ein autoreduziertes Quartier schaffen", kündigte Schaffranke an. Bänke, Grünflächen, Spielmöglichkeiten und ein Grillplatz sowie farblich aufgefrischte und teils begrünte Fassaden sollen dafür sorgen, dass sich die Mieter wohlfühlen.

Noch können die Bewohner des Viertels mit entscheiden, wie sich ihre Umgebung künftig präsentieren soll. In der Ausstellung, die bis 30. März im Erdgeschoss-Flur der Schweitzerstraße 4d zu sehen ist, können die vorgeschlagenen Maßnahmen mit Punkten bewertet oder eigene Vorschläge unterbreitet werden. Die wegfallenden Parkplätze sollen übrigens durch eine zweistöckige Parkpalette ersetzt werden.

Im Juni solle das gesamte Maßnahmepaket dem Stadtparlament vorgelegt werden, schaute Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) voraus.

Doch mit ein wenig Aufhübschen soll es in dem Viertel nicht getan sein. In bislang unbekanntem Ausmaß plant die HWB den Bau neuer Wohnungen. An der Fabrikstraße und der August-Conrad-Straße sollen in zwei Blöcken neue Wohnungen entstehen. Schaffranke spricht von einer Zahl zwischen 100 und 140. Bedeutsam ist aber vor allem, dass hier vorrangig Mieter mit kleinem Geldbeutel fündig werden. "Wir orientieren uns an den Grundsätzen für den sozialen Wohnungsbau", versichert Schaffranke. Andererseits möchte er durch eine soziale Mischung dem Entstehen eines Ghettos entgegenwirken. "Derzeit sind hier vor Ort mehr als 80 Prozent unserer Mieter Leistungsempfänger."

Mit den Planungen könnte im Herbst begonnen werden. Der HWB-Chef geht davon aus, dass die Bauarbeiten 2019 starten werden.