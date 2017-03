Diskussion endet im Krankenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Die Situation war von Anfang etwas verzwickt. Lothar Runge, der Vorsitzende des Grünheider Heimatvereins, wollte gern zum Tagesordnungspunkt Havemann-Klubhaus sprechen. Denn in diesem Gebäude hat der Verein seinen Sitz. Und zwar im Obergeschoss. Doch weil Runge dem Ausschuss nicht mehr angehört und die Kommunalaufsicht des Kreises die Gemeinde jüngst dafür rügte, dass sie Gäste zu thematischen Tagesordnungspunkten sprechen lässt und dadurch möglicherweise die Mandatsträger beeinflusst werden, sind die Regeln jetzt strenger. Ulrich Kohlmann (Bürgerbündnis) forderte dennoch das Rederecht. Er verwies auf Paragraph 5 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung. Demnach dürfen Gäste auf Beschluss des Gremiums reden, bevor die Debatte der Mitglieder beginnt. So wurde es schließlich gehandhabt.

Der Ortsbeirat hatte sich in der vergangenen Woche dafür ausgesprochen, dass das Gebäude einen Aufzug bekommt. Architektin Constanze Schäfer hatte mehrere Varianten vorgestellt. Der Ortsbeirat bevorzugte die, bei der der Aufzug dort entsteht, wo sich jetzt der Haupteingang befindet. "Wir müssten dafür die Treppe wegnehmen und einen neuen Eingangsbau über beide Geschosse errichten", sagte die Architektin. Rund 210 000 Euro, zuzüglich Planung und Brandschutz würde das Vorhaben nach erster Schätzung kosten.

Er freue sich, dass das Thema aufgegriffen wird, betonte Runge im Bauausschuss. Das bestehende Brandschutzkonzept könne seiner Meinung nach weiter gelten, da am Gebäudekörper nichts verändert würde, fügte er an. "Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt", stellte er dann mehrfach in den Raum. Es klang so, als fürchte er aber, dass noch etwas kommt.

Er sollte Recht behalten. Zunächst betonte Kohlmann, dass die Gemeinde schon 2011, bei der Sanierung des Gebäudes, für Barrierefreiheit hätte sorgen müssen - seinerzeit wurden rund 800 000 Euro investiert und ein Lift in die erste Etage angeschafft. Man habe schon damals erkannt, dass man zusätzliche Rettungswege bräuchte, wenn das Haus komplett barrierefrei würde und Kosten und Nutzen dann nicht mehr im Verhältnis stünden, wandte Peter Komann ein. 2011 leitete er selbst das Bauamt, heute ist er Vorsitzender des Bauausschusses. Zudem besage eine aktuelle Stellungnahme des Kreisbrandmeisters, dass der Aufzug weitere Rettungswege notwendig machen würde. Komann schätzte die zusätzlichen Kosten auf 150 000 Euro. Erneut stelle sich die Frage nach Aufwand und Nutzen, sagte er.

Es sei unfair, ein solches Papier nicht vorab vorzulegen, empörte sich Kohlmann. Ihm sei dieses "zufällig zugeleitet" worden, entgegnete Komann. Es sei darin nur der schlechteste Fall genannt, griff Bauamtsleiterin Claudia Kulosa ein.

Für den Bauausschuss war das Thema beendet. Eine Empfehlung war nicht vorgesehen. Lothar Runge stürzte aus dem Saal. Er erlitt einen Schwächeanfall. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Am Freitag befand er sich noch dort. "Es geht ihm den Umständen entsprechend", sagte Kohlmann.