Ein Bohrer namens Lilli

Brandenburg (MZV) Die Auszubildenden des überbetrieblichen Ausbildungszentrums (ÜAZ) zum Brunnen- und Spezialtiefbauer haben einen neuen "Kollegen". Das Bohrgerät Rotomax Li wurde in der vorigen Woche eingeweiht. Mit dem Gerät sind die Jungs auf dem neusten Stand der Technik. "Sämtliche Bohrverfahren für alle geologischen Verhältnisse können durchgeführt werden", erklärt Ausbilder Peter Engelmann. Seilschlagbohrungen und Kernbohrungen sind realisierbar. Die Maschine kann maximal 200 Meter tief bohren und soll zu Aus- und Weiterbildungszwecken auf dem ÜAZ-Gelände genutzt werden. So profitieren nicht nur die momentan 80 Auszubildenden von der Neuanschaffung, auch Facharbeiter dürfen die Technik nutzen. Laut Engelmann ist die Bedienung der Maschine interessant und erfrischend. Das Bohrgerät soll der Modernisierung der Berufsausbildung dienen. So kann das Gerät mit einer Fernbedienung gesteuert werden und für die Sicherheit gibt es eine Kamera. Zudem wird die Abgasnorm eingehalten. "Die Bedienung ist leichter als bei den anderen Bohrgeräten und es wird mehr elektrisch angesteuert", so Engelmann über Rotomax Li. Das Gerät wurde nach den Bedürfnissen und Wünschen der Ausbilder und Lehrlinge angefertigt. Wichtig war den Auszubildenden auch, dass die Maschine einen Namen bekommt und zwar einen weiblichen. Das Kettenfahrzeug heißt nun Lilli. Lilli hat eine Gesamtmasse von 6,5 Tonnen und wurde von der Firma Geotec Bohrtechnik hergestellt. Acht Jahre soll das Gerät durchhalten und bei der Baugrunderkundung nützlich sein.