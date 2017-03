Warum Demokratie kein zahnloser Greis ist

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Demokratie sei ein dekadentes und deshalb dem Untergang geweihtes System. Seit 150 Jahren hetzen die Ultrarechten mit dieser These gegen offene Gesellschaften. Wie sie darauf kommen? Wer rechts außen steht und autoritäre Ideen propagiert, muss nichts beweisen, muss nur steile Behauptungen aushusten und bügelt kritisches Nachfragen als Fake-News ab. So funktionierten Nazis und auch die Stalinisten. Und so funktionieren jene Leute, die andere gern als Nazis beschimpfen: Trump und Erdogan.