Brandenburg (MZV) Die Freie Musikschule Brandenburg veranstaltet am Freitag, 31. März, in der Zeit von 16 bis 21 Uhr einen Workshop in der Kurstraße 2. Thema ist "Der Klang des Blues". Verschiedene Fragen zum Musikgenre werden beantwortet. Woher kommt der Blues und was macht ihn aus? Welche verschiedenen Spielstile und Klangfarben gibt es? Jazzgitarrist Danil Zverkhanovsky wird den Workshop leiten. Der Dozent ging 2012 zum Studium nach Österreich und ein Jahr später an das Jazz-Institut Berlin. Zudem war er in den Halbfinals des Montreux Jazz Guitar Wettbewerbs. Am Workshop kann jeder teilnehmen, der ein paar Grundkenntnisse auf seinem Instrument erworben hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob auf der Gitarre, dem Klavier oder dem Saxophon. Interessierte können sich telefonisch unter 03381/282606 oder per E-Mail info@freie-musikschule-brandenburg.de anmelden. Der Kurs kostet 40 Euro.