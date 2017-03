Zehdenick macht sich hübsch

artikel-ansicht/dg/0/

Allerdings funktioniert der Stadtumbau nur mit Fördermitteln des Bundes und des Landes. Schon im Dezember vergangenen Jahres erhielt die Kommune die Zusage, dass sie in das Programm Aktive Stadtzentren (ASZ) II aufgenommen wird. Allerdings müssen nun die Planungsziele konkretisiert werden. Und das tat der Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstagabend, in dem er mehrheitlich für die Vorschläge der Verwaltung stimmte.

Schlüsselvorhaben des ASZ II ist zwar die geplante Stadthalle Zehdenick. Ob die aber realisiert wird, soll sich erst in einigen Wochen herausstellen, wenn die Machbarkeitsstudie vorliegt. Südlich und nördlich des Festplatzes soll das Areal mit direktem Zugang zur Havel attraktiver werden. Brachflächen werden beräumt, um Flächen für die touristische Nutzung vorzubereiten. Darüber hinaus geht es darum, das Gesamtareal besser an vorhandene Straßen anzuschließen. So ergibt sich für die Stadt die Möglichkeit, die Gartenstraße - die sich in einem sehr desolaten Zustand befindet - als Zugang für Fußgänger und Radfahrer zum Festplatz mit Fördermitteln auszubauen. Mit einbezogen würde dann auch das Areal an der Ecke Liebenwalder- und Philipp-Müller-Straße. Dort will die Stadt Parkplätze errichten. Die Fassaden sollen als Eingang zum Festplatz farblich gestaltet werden. Entweder im Rahmen eines Wettbewerbes oder mittels Graffiti-Malerei. Keinesfalls aber sei ein teures Wandgemälde geplant, wie es ein solches an der Postkreuzung gibt, erläuterte Fachbereichsleiter Fred Graupmann.

Erschwert wird die Entwicklung südlich des Resorts Kormoran seit Jahren durch ungeklärte Grundstücksfragen. Restitutionsansprüche müssen erst geklärt werden, bevor die Stadt oder private Investoren tätig werden können. Frühestens 2018 kann über das Areal verfügt werden.

Deutlich besser sieht es da schon im Süden aus. Das sogenannte Eisermannsche Grundstück, ehemals Betonwerk, habe nun einen neuen Eigentümer gefunden und mit diesem werde es im April Gespräche geben, ob dieser das Gelände gemeinsam mit der Stadt oder allein entwickeln wolle, kündigte Graupmann an.

Ebenfalls auf der Agenda stehen mehrere Gebäude. Unter anderem das Wohnhaus Philipp-Müller-Straße 35, das direkt am Eingang zum Festplatz steht und das die Stadt zusammen mit dem Areal des früheren Landbaus mit erworben hat. Auch die Sanierung und Umnutzung des denkmalgeschützten, ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Ziegelwerke sowie das Wohnhaus Schleusenstraße 4 sind Teil der Überlegung, diese Vorhaben mit Fördermitteln aufzuwerten. Ob und welches Projekt im Einzelnen davon in der Tat realisiert wird, steht derzeit noch in den Sternen. Weitere Fördermillionen dürften der Stadt in den nächsten Jahren aber sicher sein, um die nördliche Vorstand zu entwickeln. Auf der Basis der Zielsetzung können ab 2018 Fördermittel beim Landesamt für Bauen beantragt werden, wenn die Abgeordneten dem folgen.