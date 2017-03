Die verschwundene Stunde

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits im Jahr 1784 sprach der amerikanische Wissenschaftler Benjamin Franklin von einer Sommerzeit. Er rechnete im "Journal of Paris" vor, wie viele Kerzen eingespart werden könnten, wenn die Uhr eine Stunde vorgedreht würde. Doch durchsetzen konnte er sich nicht.

Erst in den 1970er-Jahren, als die Ölkrise allgegenwärtig war, gewannen seine Argumente neue Bedeutung. Durch die Umstellung sollte abends Strom eingespart werden, da die Menschen bei längerer Helligkeit seltener das Licht anknipsen. Doch das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) findet heute weder Bestätigung noch gegenläufige Entwicklungen. Die Auswirkung der energetischen Effekte der Sommerzeit fällt kaum ins Gewicht, sodass keine Schlüsse auf einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen oder Schaden möglich sind.

Dennoch, die Zeitumstellung einfach abzuschaffen, ist nicht so leicht. Auch wenn 74 Prozent der Deutschen das Prozedere überflüssig finden. Seit 37 Jahren stellen sie Jahr für Jahr die Uhren vor und wieder zurück. Eine Richtlinie der EU legte 2002 den Beginn und das Ende der Sommerzeit europaweit fest. Deswegen kann Deutschland eine Veränderung der Zeitumstellung nicht alleine vornehmen.

Es liegt im Ermessen der EU-Kommission, ob gegenwärtige Bestimmungen aufgehoben werden. So rücken auch dieses Mal wieder die Uhrenzeiger vor. "Insgesamt werden bei der Deutschen Bahn rund 120 000 Uhren an Bahnhöfen, Diensträumen, Automaten und Informations- und Sicherungssystem umgestellt", erklärt ein Bahnsprecher das Ausmaß. "Selbstverständlich nicht per Hand", sagt er, sondern mittels eines Steuersignals. Der Sender ist mit der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig gekoppelt, sodass sämtliche Zeiger um zwei Uhr nachts auf die drei springen können.

Bis der komplette Prozess abgeschlossen ist, dauert es jedoch zirka eine Stunde. "Routine", wie der Bahnsprecher es nennt. Gewöhnen können sich viele an die Zeitumstellung nicht. "Sie kämpfen mit Ein- oder Durchschlafproblemen, fühlen sich müde und schlapp", sagt Helge Dickau von der Krankenkasse DAK. Folge sei dann der Griff zur Tablette. "Rund drei Millionen Deutsche haben wegen der Zeitumstellung schon einmal zu Schlafmitteln gegriffen."

Frauen nehmen laut einer repräsentativen DAK-Befragung doppelt so oft die beruhigende Tablette ein. Allgemeinmediziner Frank Dörner vom Gesundheitszentrum der AOK Nordost empfiehlt deswegen für einen erholsamen Schlaf trotz Zeitumstellung: "Man sollte sich tagsüber ausreichend körperlich bewegen, Sport treiben und ausgewogen ernähren."

Dennoch gebe es keine belastbaren Hinweise auf langfristig negative gesundheitliche Effekte, erklärt das TAB. In einem aktuellen Bericht heißt es, dass die Konsequenzen des "Mini-Jetlags" für Menschen überschaubar seien. Eine Stunde mehr Helligkeit im Sommer - das würde das Leben ja auch angenehmer machen, sagen Befürworter der Zeitumstellung. Lange Abende würden schließlich dazu einladen, in geselliger Runde die Zeit draußen zu verbringen. Zu Hause muss das Licht dafür dann nicht angeschaltet werden.

Auch Schichtarbeiter profitieren von der Umstellung auf die Sommerzeit. "Ihnen wird eine Stunde Arbeitszeit erlassen", sagt der Bahnsprecher. "S-Bahnen, die nur innerhalb dieser Stunde unterwegs wären, fallen - für den Fahrgast unbemerkt - aus." Fernverkehrszüge hätten nachts eh längere Aufenthalte oder Fahrzeiten, die in dieser Nacht gekürzt würden.

Ob Zeitumstellung oder ganzjährig gewünschte Sommerzeit - noch stellen wir im Frühling die Gartenstühle vor das Haus und im Herbst wieder zurück. Damit kann sich auch jeder die Frage, ob der Zeiger nun vor oder zurück gedreht wird, beantworten.