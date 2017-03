Mehrere Brände in Westend

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Berlin-Westend haben Unbekannte ein Auto und mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Das Auto sei vollständig ausgebrannt, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 80 Jahre alter Anwohner hatte das Feuer im Brombeerweg am späten Freitagabend entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Nur fünf Minuten später bemerkte ein Anwohner im nahegelegen Stendalweg, dass drei Mülltonnen brannten. Die Feuerwehr löschte den Brand, an einer Hauswand entstand ein geringer Schaden. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.