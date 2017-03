Die Kraniche sind da

artikel-ansicht/dg/0/

Waren Kraniche vor wenigen Jahrzehnten sehr scheue und seltene Brutvögel, so ist er nun an fast allen geeigneten Stellen zu finden. Mitunter kann man ihn unweit von Landstraßen bei der Nahrungssuche sehen. Diese ist vielfältig und besteht aus Gräsern, Kräutern, Wurzeln, kleinen Wirbeltieren wie Fröschen und Mäusen, sowie aus Insekten und Körnern. So versammeln sich beim Herbstzug rund 70.000 Kraniche im Rhinluch, um auf den abgeernteten Maisflächen nach Ernteresten zu suchen. In den Winterquartieren, die zum großen Teil auf der Iberischen Halbinsel liegen, verzehren die Vögel die Eicheln der Stein-und Korkeichen.

Wurden in Brandenburg in den 60er Jahren 130 bis 150 Brutpaare gezählt, so stieg ihr Bestand auf unglaubliche 3.000 Brutreviere an. Den Grundstein haben sicher Naturschützer gelegt, die sich um Störungsvermeidung an den Plätzen bemüht haben, aber auch durch gezielte Wasserstandsanhebungen, neue und damit auch vor Raubwild sichere Bruträume geschaffen haben. In den letzten Jahrzehnten kommen der Art großflächige Renaturierungen und Vernässungen zugute. Brüteten die Kraniche in der Vergangenheit in möglichst unzugänglichen Bruchwäldern und Mooren, so hat der Bestandsanstieg und die abnehmende Scheu auch zu Brutplätzen in einsehbaren oder siedlungsnahen Bereichen geführt. Das Brutareal wurde ebenfalls ausgedehnt. Verlief in den 70er Jahren die süd-westliche Besiedlungsgrenze durch die heimische Gegend, brüten nun auch weiter südlich und westlich Kraniche.

Der deutschlandweite Brutbestand von zirka 8.000 Paaren profitiert allerdings auch vom Maisanbau. Er ist (neben Wildschweinen) eine der wenigen Arten, dem diese neuen Feldbaumethoden bekommen.

Spektakulär ist in diesen Tagen der Balztanz der Kraniche. Die Vögel rennen herum und springen wiederholt Flügel schlagend in die Luft, werfen Gras oder Stöckchen hoch, um sich dann trompetend und im Duett bewegend zu präsentieren.

Ein Kranichpaar bleibt ein Leben lang zusammen, und so scheinen auch die Bewegungen wie abgestimmt.

Nach der Balz legen Kraniche in einem kunstlosen Nest ihre meistens zwei Eier. Die Küken verlassen nach dem Schlupf das Nest und werden von beiden Altvögeln versorgt und betreut.Besonders erfolgreich sind die Bruten, bei denen das Wasser bis zum Nest steht. Diese Plätze sind vor Raubwild relativ sicher. Inzwischen sind gute Reviere eng besetzt. Im Naturschutzgebiet "Belziger Landschaftswiesen" bei Belzig, Görzke, Rädigke oder Niemegk brüten Kraniche, aber auch in der wasserarmen Gegend der Gemarkung Bergholz.

In der Mythologie werden Kraniche als Glücksbringer verehrt. So sind in vielen asiatischen Restaurants Kranichdarstellungen an den Wänden zu finden. Die oft gezeigte Darstellung von auf Bäumen stehenden Kranichen ist jedoch falsch. Die mit den Rallen und Trappen verwandten Kraniche besitzen keine Hinterzehe und sind nicht in der Lage sich auf Ästen festzuhalten.