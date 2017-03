39-Jähriger würgt Jugendliche an U-Bahnhof

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 39-Jähriger soll ein 15 Jahre altes Mädchen bei einem Streit an einem U-Bahnhof gewürgt haben. Die Jugendliche habe am Freitagabend mit einer gleichaltrigen Freundin an der Station Paracelsus-Bad in Reinickendorf gestanden und die Schalen von Sonnenblumenkernen ausgepuckt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann forderte die Jugendlichen auf, das zu lassen - ohne Erfolg. Als eine der Mädchen anfing zu telefonieren, soll der 39-Jährige zunächst ihr Handy genommen und auf den Boden geworfen haben.