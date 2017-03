Annäherung an den Namensgeber Runge

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Da waren sich am Freitagnachmittag alle einig: Das hätte Runge gefallen. Der bekannte Chemiker ist vor genau 150 Jahren in Oranienburg gestorben, doch sein Geist, seine Freude an der Wissenschaft und sein Humor leben weiter. Auf jeden Fall in der Schule, die seinen Namen trägt: das Runge-Gymnasium.

Staunen über Professorenkleckse: Die Wanderausstellung des Kreismuseums und von Schülern des Runge-Gymnasiums ist am Freitag eröffnet worden. Bis April ist sie in der Schule zu sehen.

Bei einer Feierstunde, die wirklich fast eine Stunde dauerte, aber sehr kurzweilig war, wurde sich dem Leben und Wirken des Professors von den Runge-Schülern auf verschiedene Weise genähert. Es gab Gedichte, kurze Erzählungen, Erinnerungen an Begegnungen mit Goethe und Fallersleben sowie kleine Vorführungen, die ein amüsantes Bild des Wissenschaftlers zeichneten.

Neben Runge standen aber zwei weitere Themen noch mehr im Mittelpunkt. Zum einen die Eröffnung der Wanderausstellung des Kreismuseums Oberhavel, die zusammen mit Siebtklässlern des Gymnasiums entstand, und zweitens die Vorstellung des neuen Logos der Schule, auf dem natürlich wiederum F.F. Runge prangt.

Die Wanderausstellung "Runge und seine Professorenkleckse" (siehe Info rechts) besteht aus 14 großen Bilderrahmen. Sie ist im schmalen Flur der Schule zu sehen. Auf zehn Flächen sind insgesamt 60 von Schülern selbst hergestellte "Kleckse" zu sehen. Sie heißen Kleeblatt, Weltall, Portal und Feuer. Genau wie der Professor seine tausendfachen Werke selbst betitelt hat, wollen auch die kleine Künstler ihre Bilder neu interpretieren. So wie zum Beispiel die zwölfjährige Henriette Schöne aus Birkenwerder. "Eigentlich sollte es eine Blume werden", sagt die Runge-Schülerin, aber dann erinnerte sie ihr Werk viel mehr an Fische und so benannte sie es: "Drei Fische, die im Kreis schwimmen." In den restlichen vier Rahmen der Ausstellung ist vom Kreismuseum das Leben Runges aufgearbeitet worden. Bis April hängt die Ausstellung im Runge-Gymnasium, dann soll sie an andere Schulen Oberhavels wandern - mit eigenen selbst fabrizierten Klecksen.

Lehrer Martin Siegler stellte während der Feierstunde schließlich das neue Logo für die Schule vor. Das heißt, es war ein Zwischenstand, weil der letzte Schliff, den Werbeprofis machen sollen, noch fehlt. Schließlich will die schuleigene Firma das Logo zum Beispiel auf T-Shirts vermarkten.

120 Beiträge lieferten die Schüler. Ein Gremium aus Lehrern, Schülern, dem Förderverein und Werbeleuten hat schließlich den Entwurf von Gianna Achtsnick als Vorlage für das neue Runge-Logo ausgewählt. Ausgezeichnet für ihre Entwürfe wurden aber auch die Mitschüler Konrad Nellen, Emma Piedel, Emmeline Otto und Svenja Steger. Letztere fehlte leider.