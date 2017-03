Airbnb-Gründer: Russen sind die Großzügigsten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561986/

Auf der anderen Seite vergeben demnach Leute aus dem Land mit der zurzeit beliebtesten Stadt Paris oft schlechte Bewertungen: «Franzosen sind sehr kritisch.» Deutsche Kunden lägen «gleichauf mit amerikanischen».

Auf die Frage, in welchem Land die Menschen am interessiertesten seien, ihren Wohnraum über die Internet-Plattform zu teilen, sagte Blecharczyk: «In Kuba, in Südeuropa und in Israel. Israelis reisen gern - und sind zudem gern Gastgeber.» Das sei in Asien «verständlicherweise» eher anders: «Was auch Sinn macht, wenn man sich die Daten anschaut: Da die Familien auf engem Raum leben, ist kaum Platz für Touristen auf der Durchreise.»