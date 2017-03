Bergfeldes neue Grundschulleiterin will Spaß vermitteln

artikel-ansicht/dg/0/

Bergfelde (OGA) Ihr Büro ist noch ein bisschen kahl. Aber im Haus und in der Sporthalle kennt sich Katrin Saß schon aus, die Schulordnung hat sie gelesen, und die Kolleginnen und Kollegen haben sie freundlich aufgenommen. Katrin Saß ist neue Leiterin an der Bergfelder Ahorn-Grundschule.

Bergfeldes neue Schulleiterin, will den Kindern die Freude an Büchern weitergeben. © Heike Weißapfel/OGA

"Ich bin noch dabei, die Kollegen und die Kinder kennenzulernen", sagt Katrin Saß. Das ist schon mal eine Aufgabe: Immerhin 332 Mädchen und Jungen werden in Bergfelde von 18 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. In alles Weitere findet sie sich nach und nach rein. "Zum Glück haben wir hier einen tollen Hausmeister. Meine Stellvertreterin weiß über alles Bescheid, und die Sekretärin hat alles im Blick."

Doch scheint sie sich nach sechs Wochen auch schon gut eingelebt zu haben. Mit der Schule war es offenbar sowieso Liebe auf den ersten Blick: die Mischung aus alter und neuer Architektur gefällt ihr. Die Wendeltreppe zu ihrem Büro nimmt die Sportlehrerin da ganz locker.

Das Profil als explizit "lesende Grundschule" hat die ehemalige Lehrerin an der Schildower Europaschule besonders angezogen und dazu bewogen, sich dort als Leiterin zu bewerben. "Ich habe selbst sehr vielen Erstklässlern lesen und schreiben beigebracht. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was es mit Menschen macht, wenn sie anfangen zu verstehen, was sie lesen", sagt die Bücherfreundin, die - wenn sie dazu kommt und sich nicht gerade im neuen Job einarbeiten muss - gerne Biografien sowie Bücher liest, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpfen. Unter einem französischem Pseudonym schreibt sie sogar einen eigenen Blog mit Buchkritiken. Noch aus einem anderen Grund sei die Leitung einer Schule genau das, was sie sich gewünscht habe, sagt die 51-Jährige. Sie möchte sich einbringen, die Entwicklung von Schule mitgestalten. "Ich bin keine, die zu allem schweigt", sagt Katrin Saß über sich. An der Europaschule war sie auch Vorsitzende des Lehrerrats.

So sehr groß seien die Unterschiede zwischen den beiden Schulen übrigens nicht, allerdings sei die Verwaltungsarbeit als Schulleiterin erheblich größer. 17 Unterrichtsstunden in der Woche gibt sie selbst, in den Fächern Sport und Sachunterricht.

Die gebürtige Oranienburgerin ging nach dem Studium zunächst an ihre eigene Grundschule zurück, die Pablo-Neruda-Schule, und zog später mit der Comenius-Schule hinters Schloss. Ab 1999 ging sie nach Frankreich, wo sie in der Nähe von Straßburg an einer Schule mit zweisprachigen Klassen in Deutsch und Sport unterrichtete.

Mit ihrer Familie zurück in Deutschland, ist die Mutter einer 29-jährigen Tochter und eines 26-jährigen Sohnes nun in Berlin-Pankow zu Hause. Mehr als zehn Jahre war sie an der Europaschule, wo sie anfangs auch Französischunterricht gab. Das strengere französische Schulsystem hat Katrin Saß im Elsass gut kennengelernt. "Wenn Eltern dort ihre Kinder abgeholt haben, überwachte der Direktor, dass sich keiner auf den Schulhof, also auf sein Territorium, wagte", erinnert sie sich. So strikt müsse es nicht sein. Aber Eltern brauchten den Lehrern auch durchaus nicht zu erklären, wie Schule funktioniere, und bis ins Klassenzimmer sollten sie ihren Kindern auch nicht folgen, sagt Katrin Saß deutlich. "Eine Mischung aus beiden Systemen wäre gut", findet sie. "Kinder können nicht lernen, aufrecht und selbstständig zu gehen, wenn ihre Eltern sie permanent überall hintragen."

Wenn in der Schule alles getan ist, erfreut sich Katrin Saß an Büchern, Kino, Theater und Treffen mit Freunden. Oder sie kocht für ihre 94-jährige Großmutter, die in Birkenwerder wohnt.

Einen Lieblingsplatz in der Schule hat die Direktorin noch nicht. "Aber mein Büro wird so langsam dazu. Die schrägen Wände sind einfach schön."

Wer wissen möchte, welche Bücher die Schulleiterin mag oder nicht so gerne gelesen hat, ist unter www.buecherfischerin.blogspot.com richtig.