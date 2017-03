artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Obwohl der Fördertopf des Landes für die Freien Theater in Brandenburg 2017 besser gefüllt ist als bislang, drohen der Wanderoper in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) finanzielle Einschnitte. Geschäftsführer Arnold Schrem geht davon aus, dass sein Projekt ganz leer ausgeht. "Wir haben letztes Jahr 20 Vorstellungen an Schulen gegeben", berichtete er. "Nun werden wir diese wohl einstellen müssen." Eine Förderung vom Kulturministerium habe es zuletzt 2016 gegeben. Nun sei auch die finanzielle Unterstützung durch das Bildungsministerium ausgelaufen. Über sechs Jahre hinweg konnte die Wanderoper wegen der Fördermittel die Eintrittspreise für Schüler gering halten.

