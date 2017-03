Russland hat kein Problem mit schwarz-rot-gelbem Gedenkstättenweg

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Botschaft der Russischen Föderation in Berlin sieht kein Problem in der farblichen Gestaltung eines Weges in der Gedenkstätte Seelower Höhen (Märkisch-Oderland). Der mit Hilfe von Spendenmitteln eines russischen Unternehmens in schwarz-rot-gelb gepflasterte Weg hat in Deutschland eine lebhafte Debatte ausgelöst. „Auch in der Botschaft haben wir darüber gesprochen“, informierte Evgenii Aleshin, in der Botschaft Leiter des Büros für Kriegsgräberfürsorge und Gedenkarbeit. „Die Farbgebung entspricht der auch sonst in der Gedenkstätte verlegten Wegeplatten. Ich habe mir das angeschaut. Wir haben damit keine Probleme“, versicherte er am Sonnabend am Rande einer Bergung von acht Rotarmisten aus einem Massengrab im Oderbruch.