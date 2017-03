NBA-Profi Noah für 20 Spiele gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Basketball-Profi Joakim Noah von den New York Knicks ist wegen eines Doping-Verstoßes durch die NBA für 20 Spiele gesperrt worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561996/

Der 32 Jahre alte Franzose sei positiv auf eine Substanz mit anaboler Wirkung getestet worden, teilte die nordamerikanische Liga mit. Der Sohn des früheren Tennis-Stars Yannick Noah erhält für die Zeit seiner Sperre keine Bezahlung.

Seit dem 4. Februar hat der Center keinen Einsatz absolviert und wurde vor knapp einem Monat am linken Knie operiert. Die Sperre tritt erst in Kraft, wenn Noah wieder körperlich in der Lage ist, auf dem Parkett zu stehen. Der frühere Nationalspieler Frankreichs hatte während seiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.