360 Meter hoher Funkmast gesprengt

artikel-ansicht/dg/0/

Zehlendorf (OGA) 81 Jahre Rundfunkgeschichte endeten am Sonnabend krachend. Der Sendemast des Langwellensenders Zehlendorf wurde kontrolliert gesprengt, Tausende Schaulustige kamen. Ein kleiner Brand im Anschluss erforderte den Einsatz der anwesenden Freiwilligen Feuerwehr. Mehrere Explosionen knallten am Sonnabend Punkt 14 Uhr in Zehlendorf.