Berufswunsch YouTube-Star

Neuruppin (MZV) Um die digitalen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen drehte sich ein Vortrag im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchmesse (Kibum). 25Besucher lauschten am Donnerstag im Medienzentrum Ostprignitz-Ruppin, was ihnen Bildungsreferent Christian Höppner und Medienwissenschaftler Christian Richter zu sagen hatten.

Die wichtigste Informationsquelle für junge Menschen sei heutzutage die Internet-Plattform YouTube, schätzte Richter ein: "Das spielt für die Kinder und Jugendlichen eine große Rolle. Pro Minute werden dort 70 Stunden an neuem Bildmaterial hochgeladen."

Einer der meistfrequentierten Bereiche ist dabei Beauty, also Schönheit. Ein Star jener Szene ist Bibi mit ihrem Beauty Palace - zu deutsch: Schönheitspalast. Anhand eines Clips zeigten die beiden Männer, was vor allem junge weibliche Zuschauer an Bibi lieben. Die hübsche Blondine schminkt sich, andere oder wird selbst geschminkt. Wer will, kann im Anhang erfahren, wer die Kosmetika herstellt und wo es sie zu kaufen gibt. Höppner attestierte den Videos von Bibi riesige Klickzahlen und lobte: "Auf diese Weise erreicht sie sehr viele Jugendliche. Junge Menschen, die eine Tageszeitung lesen, gibt es nicht mehr. Und Fernsehen schaut auch fast niemand mehr in dieser Altersklasse."

An Unterrichtsinhalte über YouTube heranzuführen, komme beim jungen Publikum in der Schule sicher gut an, weil sie einen Großteil ihrer Freizeit mit diesem Medium verbringen. Höppner: "Unterschätzen Sie das nicht! YouTube-Star ist heutzutage ein beliebter Berufswunsch."

Anschließend erfuhren die Zuhörer, wer die YouTube-Stars in der Kategorie "News und Kommentare" sind. Am beliebtesten ist demnach "LeFloid", der laut Höppner "so etwas wie für frühere Generationen die Tagesschau ist". Er bringe "Dinge relativ gut auf den Punkt, ist weltoffen, liberal und kritisch". Natürlich sei nicht alles richtig, was er und die anderen Szene-Stars so von sich geben. Doch das wüssten die meisten Jugendlichen durchaus.

Eine jüngere Zuschauerin lobte: "Es ist cool, auf den schnellen Slang der Jugendlichen einzugehen." Eine etwas ältere Frau im Publikum fand, dass mit solchen Videos die Tendenz, schlampig zu sprechen, noch verstärkt werde. Von mehreren Zuhörern geäußerte Kritik, dass die YouTube-Stars ihre Botschaften in Windeseile herunterrattern, setzte Höppner entgegen, dass dies eine "Reaktion auf die unendliche Datenflut der Welt von heute" sei.

Außerdem lernten alle "Freshtorge" als den Comedystar von YouTube kennen. Der zappelnd plappernde Jung-Komödiant erzählte Witze der - freundlich gesagt - einfachen Art, die nicht alle im Saal begeisterten. Eine junge Frau brachte die verstandene Botschaft auf den Punkt: "Das muss uns nicht gefallen. Das ist die Sprache unserer Jugendlichen, mit der wir sie gut erreichen können. Darum geht es doch." Höppner unterstrich dies.

Richter fasste zusammen: "Für Sie als Lehrer und Erzieher ist YouTube ein Medium, mit dem Sie junge Menschen gut an Unterrichtsinhalte heranführen können." Nicht wenige Zuschauer nickten zu dieser These.