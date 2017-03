Sexualstraftäter Schmökel kommt in regulären Vollzug

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Der mehrfach verurteilte Mörder und Sexualstraftäter Frank Schmökel kommt nach Jahren des Maßregelvollzugs ab April in Brandenburg in den regulären Strafvollzug. Er tausche ab Anfang April die Krankenstation mit der Zelle, bestätigte der Sprecher des Justizministeriums, Uwe Krink, am Samstag einen Bericht der "Märkischen Allgemeinen". Nach seinen Angaben sind die baulichen und personellen Voraussetzungen zur Unterbringung von Schmökel in der Justizvollzugsanstalt Duben (Dahme-Spreewald) vorbereitet.