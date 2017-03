Restaurantkette Vapiano testet Bedienungen

artikel-ansicht/dg/0/

Bonn (dpa) Bislang holen sich Kunden bei Vapiano ihr Essen am Tresen - jetzt testet die Restaurantkette probeweise Bedienungen. «Wir testen dazu ein Konzept in einem kleinen Restaurant, in Ingolstadt, das stimmt», sagte Vorstandschef Jochen Halfmann der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Sie probierten viel aus, arbeiteten etwa mit Lieferdiensten zusammen. Auch die Fastfood-Riesen McDonald's und Burger King versuchen sich inzwischen im Liefergeschäft.