Die Erde hat Beulen und eiert

Preußisch sein heißt pünktlich sein. Die Zeit für Preußen wurde im 19. Jahrhundert in Potsdam gemacht. Dort, auf dem Telegrafenberg, residierte das 1870 gegründete Königlich Preußische Geodätische Institut. In seinem Keller tickten fünf der genauesten Pendeluhren der Welt. Sie gingen täglich nur um Sekundenbruchteile vor oder nach. Eine Meisterleistung der Feinmechaniker.

Wer einen dieser alten Chronometer erleben will, muss ins Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam gehen. Dort erzählt die Ausstellung "Fokus: Erde" über genaue Uhren, über wagemutige Expeditionen und die exakte Vermessung der Welt. Anlass dafür ist der 25. Geburtstag des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) Potsdam, moderner Nachfolger des preußischen Instituts.

Das spielte damals in der Spitzenliga der Geoforschung mit. Experten vom Telegrafenberg entwickelten Instrumente und Verfahren zur Bestimmung großer Entfernungen. Sie entdeckten, dass die Erde beim Drehen um die eigene Achse eiert und dass sie keine Kugel ist, sondern an den Polen leicht abgeflacht.

Die Geschichte dieser Erderkunder ist eine spannende, aber keine einfache. Sie hat viel mit Physik und Mathematik zu tun und mit exakter Zeitmessung, die zur Ortsbestimmung auf See nötig ist. Dafür bauten die Techniker in Potsdam komplizierte Apparate aus Stahl und Messing.

120 solcher zumeist historischer Geräte zeigt das Museum. Kurze Texte an den Wänden erklären das Wesentliche dazu, wer tiefer einsteigen will, findet Broschüren zum Nachlesen. Mit Führungen und Experimenten für Kinder will das Museum Besuchern den Zugang zur Geoforschung erleichtern. Und mit Geschichten.

Kurator Johannes Leicht hat sie gesammelt. Zum Beispiel die von Johann Jacob Baeyer. Der preußische Offizier wurde Gründungsdirektor des Geodätischen Instituts. Baeyer war außerdem einer der Initiatoren einer Kampagne zur Vermessung Mitteleuropas, von Brüssel bis Warschau und Oslo bis Palermo. 16 Staaten machten damals mit. Doch die Zusammenarbeit bei der Vermessung Europas hinderte diese Länder nicht, zur gleichen Zeit gegeneinander Krieg zu führen.

Eine andere Geschichte ist die der ersten deutschen Antarktis-Expedition von 1901 bis 1903, die mit Geräten aus Potsdam 50 Wochen lang im Eis forschte. Die Wissenschaftler schleppten unter anderem schwere Apparate zur Bestimmung der Schwerkraft mit. "Weltruhm hat das Institut hauptsächlich durch die präzise Bestimmung der Erdschwere erreicht", erzählt Historiker Leicht.

Die Schwerkraft wurde im 19. Jahrhundert mit Pendeln bestimmt. Wie lange sie schwingen, hängt vor allem von der Länge des Pendels und der Schwerkraft ab. In Pendelversuchen haben Potsdamer schon vor 200 Jahren die Erdanziehungskraft ziemlich genau bestimmt. Forscher aus aller Welt wurden auf dem Telegrafenberg im "Pendeln" ausgebildet. Tragbare Pendelapparate aus Potsdam reisten um den Globus. Denn die Erdanziehung ist nicht überall gleich. Das macht sich im Alltag auf der Waage bemerkbar. Ein Isländer, der nach Sri Lanka in den Urlaub fährt, wird leichter. Auch wenn es nur knapp 200 Gramm sind.

Heute bestimmt das Geoforschungszentrum die Erdanziehung mit Satelliten. "Sie haben die Vermessung revolutioniert," sagt Leicht. Sputnik 1 lieferte 1957 das erste Bild der Erde. In der Sowjetunion und den Nachbarländern wurde seine Reise mit Fernrohren beobachtet. Er zog keine gerade Bahn um den Planeten, sondern taumelte wie leicht betrunken. Das liegt an der Gravitation, die den Flugkörper mal mehr und mal weniger stark erdwärts zog. Die Schwankungen der Gravitation exakt zu kennen hilft zum Beispiel, den Anstieg der Meeresspiegel auf den Millimeter genau zu berechnen.

Potsdamer Geoforscher haben das Schwerefeld der Erde um die Jahrtausendwende mit Satelliten mehrfach neu bestimmt. Dabei kam heraus: Die Erde hat Dellen und Beulen. Sie sieht aus wie eine Kartoffel - die Potsdamer Kartoffel. Ein Modell davon, klein wie ein Handball, kann man im Museum in die Hände nehmen. Und ein Gefühl bekommen für unsere so wenig runde, schrundige Welt.

INFOS ZUR AUSSTELLUNG

¦"Fokus: Erde - Von der Vermessung unserer Welt" ist bis zum 9. Juli zu sehen im "Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte", Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam

