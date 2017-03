Motorrad-Qualifikation abgesagt - gut für Folger

artikel-ansicht/dg/0/

Doha (dpa) Wolkenbrüche in der Wüste: Die Qualifikation für das erste Rennen in der neuen Motorrad-WM-Saison ist ausgefallen. Die Entscheidungen über die Startplätze für das Auftaktrennen an diesem Sonntag in Katar mussten abgesagt werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562014/

Das gaben die Veranstalter bekannt. Die Strecke stand teilweise unter Wasser. Die Startaufstellung wurde durch die kombinierten Trainingszeiten ermittelt. Demnach nimmt Jonas Folger in der MotoGP den Grand Prix von einem für ihn hervorragenden achten Platz in Angriff. Auf der Pole steht der Spanier Maverick Viñales. Moto3-Pilot Philipp Öttl vom Team Südmetall Schedl GP Racing wird am Sonntag sogar von der ersten Startreihe aus ins Rennen gehen. In der kleinsten WM-Klasse ist für 20 Jahre alten KTM-Fahrer nach den starken Vorstellungen der vergangenen drei Tage durchaus ein Podiumsplatz in Reichweite. Nur der Spanier Jorge Martin (Honda) erreichte eine noch bessere Zeit.

In der Moto2-Klasse stehen Franco Morbidelli (Italien/Kalex), Alex Márquez (Spanien/Kalex) und Tom Lüthi (Schweiz/Kalex) an der Spitze. Marcel Schrötter und Sandro Cortese vom Dynavolt Intact GP-Team belegen die Plätze 14 und 20.

Die Wetterprognosen hatten sich bestätigt und den Losail International Circuit unter Wasser gesetzt. Helfer versuchten, mit Besen gegen die Pfützen anzukämpfen. Die MotoGP nahm es mit Humor und twitterte: «Wir haben Katars Curling-Team geholt, um zu helfen.»

Eine weitere Gefahr wäre bei einem Start der Qualifikation die Beleuchtung gewesen. Die rund 3500 Glühlampen, die für praktisch taghelle Bedingungen auf der Strecke sorgen, spiegeln sich auf der Fahrbahn wider.

Auf der Strecke im Wüstenstaat am Persischen Golf gibt es kein Ablaufsystem für das Wasser. Durch die überhöhten Kurven läuft es an vielen Stellen immer wieder zurück auf den Kurs. Für die Rennen in den Abendstunden unter Flutlicht ist kein Regen angekündigt.