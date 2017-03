artikel-ansicht/dg/0/

Miami (dpa) Tennisprofi Alexander Zverev steht beim ATP-Turnier in Miami nach einer starken Vorstellung in der 3. Runde. Der 19-Jährige aus Hamburg gewann sein Zweitrundenmatch gegen Yen-Hsun Lu aus Taiwan mit 6:0, 6:3. Das einseitige Duell war nach einer Stunde beendet. Der an Nummer 16 gesetzte Hamburger trifft nun auf den den US-Amerikaner John Isner. Zuvor hatten auch Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber den Sprung in die 3. Runde geschafft.