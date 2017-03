Musikalische Boten der Reformation

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die Falkenseer Musiktage starten am kommenden Wochenende in die zweite Runde: Man nehme eine Prise Van Morrison, einen Schuss Jazz und Folk, Saxophonimprovisationen und dazu Californian Sunshine in der besten Singer- und Songwriter-Tradition. All das erwartet die Zuhörer beim Konzert mit Jesse Ballard, Joe Kucera and friends am Freitag, 31. März, um 19 Uhr in der Falkenhagener Kirche.

Jesse Ballard, der in den legendären Zeiten der Rockmusik mehrfach das Vorprogramm von Joe Cocker bestritt, gelingt es allgemeine Lebensweisheiten in poetische Musik zu packen, die ins Ohr und ins Herz geht. Mit Joe Kucera, den wir von zahlreichen Auftritten in Falkensee bereits kennen und dessen Saxophon- und Querflötenspiel Assoziationen zu John Coltrane oder Bob Dylan hervorruft, hat er seit über 40 Jahren einen kongenialen Begleiter mit auf der Bühne.

Als Gast bringt Kucera außerdem die Frauenband "The Shevettes" mit. Diese Flower-Power-Girlgroup aus Berlin sind eine wunderbare Symbiose aus Rock und Country und nach eigener Aussage "scharf wie eine kleine rote Chilischote und süß wie Erdbeer-Margarita - mit unverfrorener Spielfreude und Geschmack für gute Songs."

Ein großartiges Kinderkonzert für Familien mit Kindern ab drei Jahren findet im Rathaus Falkensee am Samstag, 1. April, um 16 Uhr statt. Wer Luthers spannende Abenteuergeschichte mit der katholischen Kirche noch nicht kennt, dem wird sie hier von Liedermacher Jörg Sollmann mit viel Musik zum Mitsingen und Mitklatschen erzählt.

Jede Menge Spaß und Unterhaltung für Klein und Groß, direkten Bezug zu kindlichen Lebenswelten und aktuelle Rock- und Pop-Musik - das alles erwartet die Besucher beim Auftritt von Jörg Sollbach. Er bringt dabei ganze Familien erst zum Lachen, dann in Bewegung und schließlich zum Nachdenken. Denn mit seinem Mitmach-Konzertprogramm will der erfahrene Kinderkünstler und dreifache Vater Familien, aber auch gerade die Kinder, stark machen. Wer sich mit dem Thema schon einmal vorab beschäftigen möchte: Martin Luthers Abenteuer gibt es übrigens auch als spannendes Tabletspiel auf www.kirche-entdecken.de als kostenfreie App herunterzuladen. Der Kammerchor Falkensee unter dem Dirigat von Jens Hofereiter singt am Sonntag, 2. April, eine Auswahl an Bibeltextvertonungen wichtiger musikalischer Vertreter verschiedener Musikepochen. Es werden etwa Psalmvertonungen von Johann Sebastian Bach, Otto Nicolai, Hugo Distler zu hören sein, aber auch Tonsetzungen neutestamentlicher Texte von Heinrich Schütz und Manfred Spiller bis zu Chorwerken von Mendelssohn, Brahms und Reger, die die Verherrlichung des göttlichen Wortes an sich zum Thema haben. Miriam-Esther Owesle, promovierte Kunsthistorikerin und Buchautorin aus Berlin sowie Leiterin der dortigen Guthmann Akademie wird mit zwei Referaten zur Übersetzungsleistung Luthers, die äußeren Umstände des Zustandekommens und deren Botschaft das Programm bereichern. Begleitet und umrahmt wird das Programm von Natalie Miller an der Orgel.