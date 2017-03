artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) "Falkensee im Spiegel der Literatur": Im Museum in Falkensee ist jüngst das Wirken von Kurt Magritz, der ab den 1970er Jahren seine künstlerische Arbeit nach Finkenkrug verlegte, unter dem Titel, "Ein Doppelleben zwischen Pflicht und Neigung. Der Architekt, Künstler und Kulturpolitiker Kurt Magritz 1909 bis 1992" vorgestellt worden. Der Kunstblatt-Verlag hat eine entsprechende Monografie herausgebracht. Autor ist der Kunsthistoriker Dr. Eckhart Gillen, der sich bereits seit Ende der 1970er Jahre mit der bildenden Kunst in Osteuropa und speziell der DDR, beschäftigt hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562030/

Druckfrisch lagen die Bücher im Eingangsbereich des Vorleseraumes, kaum ein Besucher, der nicht darin blätterte. Die Veranstaltung war gut besucht, gemeinsam konnten die Gäste mit der Witwe Irina Magritz und der Tochter von Kurt Magritz, Dr. Maria Rüger, eine spannende Bucheinführung erleben.

Der Name Kurt Magritz war lange Zeit überschattet mit seiner prominenten kulturpolitischen Tätigkeit in den 1950er Jahren der DDR, in der Magritz mit Texten und Vorträgen maßgeblich die von der Sowjetunion angeordnete Formalismus-Kampagne unterstützte.

Das Buch von Eckhart Gillen trägt dazu bei, den "Formalisten" Kurt Magritz neu zu entdecken und führt so beispielhaft auch zu einem tieferen Verständnis von Kunst in der DDR.

Darüber hinaus werden durch Einblicke in private Korrespondenzen die Gefühlswelten von Kurt Magritz und Zeitzeugen sichtbar. "Ein Doppelleben zwischen Pflicht und Neigung." ist ein gelungenes Werk, sich eines Humanisten, wie Kurt Magritz einer war, zu nähern.

In seinem Prolog schreibt Eckhart Gillen: "Kaum jemand wusste damals in der DDR und weiß auch heute noch nicht, dass sich hinter der Fassade des linientreuen Parteigängers der Sowjetunion ein höchst sensibler Dichter und vor allem ein Maler und Zeichner verbarg, der zwischen 1927 und 1979 ein Werk von annähernd 450 Gemälden, Pastellen, Aquarellen, Feder- und Tuschezeichnungen, Holz- und Linolschnitten hinterlassen hat. Seine Werke befinden sich in so bedeutenden Museen wie dem Deutschen Historischen Museum in Berlin, dem Museum der bildenden Künste Leipzig, dem Militärhistorischen Museum Dresden, dem Museum Junge Kunst Frankfurt (Oder), der Universität in Tartu und der Eremitage in St. Petersburg."

Dass es heute erst möglich sei, ein derartiges Werk herauszubringen unterstrich der Verleger Alexander Atanassow. "Es brauchte den zeitlichen Abstand zur DDR, um nicht sofortiger Verdächtigung jedweder Art ausgesetzt zu sein. Jetzt ist es möglich jene DDR-Biografien herauszubringen, die vor zehn Jahren als Kommunistenbiografie suspekt verachtet worden wären."

Maria Rüger dankte in ihrem Grußwort Dr. Eckhart Gillen für seine engagierte Bearbeitung dieser ersten Monografie über Leben und Werk von Kurt Magritz - diesem schwierigen Thema. Ein weiteres Lob galt dem Verleger Alexander Atanassow: "Seine Gestaltung hat eine Ästhetik die mir sehr nahe liegt", bekräftigte Maria Rüger.