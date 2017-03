Bad Saarower zwischen Sorge und Abwarten

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Die Versteigerung der Inseln Großer und Kleiner Werl im Scharmützelsee hat in Bad Saarow am Freitag unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Anlass für Spekulationen geben einigen dabei vor allem die enormen Kaufpreise, die tags zuvor bei der Auktion in Berlin erzielt worden waren. Zwei anonyme Käufer bezahlten für die kleinen, nach geltendem Recht eigentlich nicht nutzbaren Inseln insgesamt 168000 Euro.