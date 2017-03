Unvergänglicher Dorfladen

artikel-ansicht/dg/0/

Polßen (MOZ) Sie sind oft totgesagt worden und doch unvergänglich: Der Konsum und die Dorf-Kneipe. Hannelore Lüdecke hat jetzt die seit vielen Jahren geschlossene Gastwirtschaft in Polßen wiedereröffnet. Abends steht sie an der Theke, tagsüber in ihrem Dorfladen und in der Küche.

Genau so muss ein Konsum aussehen: Ordentlich gereihte Flaschen in weißen Regalen, übersichtlich gestapelte Päckchen, Tüten und Gläser. Daneben gibt die Kühltruhe ihr unverwechselbares Brummen ab. Das Duftgemisch aus Kaffee, Käse und Waschpulver verrät sofort den Tante-Emma-Laden. Nur die weiße Kittelschürze fehlt, sagen die älteren Dorfbewohner. Doch die zieht Hannelore Lüdecke schon aus Prinzip nicht an.

Dafür besorgt sie alles, was die Leute im Ort brauchen. Wenn es sein muss, sogar Blumenerde. Und wer Kaffee möchte oder Hunger hat, wird mit einem Imbiss bewirtet. Ihre selbst gemachten Bouletten nehmen die Kunden sogar mit nach Hause. Und selbst am Sonntag steht das einladende Schild "geöffnet" von 8 bis 10 Uhr vor der Tür direkt an der Bundesstraße. Dann verkauft sie frische Brötchen - so sieht Service auf dem Lande aus.

Dass sie die lange Tradition des Dorfladens gerettet hat, war purer Zufall. Hannelore Lüdecke lebte mir ihrem Partner in Joachimsthal, suchte ein Haus in der Region und stand irgendwann vor der völlig zugewachsenen und seit Jahren komplett geschlossenen Polßener Gaststätte. Deren Geschichte war nach legendären Disko-Tagen beendet worden. Seitdem tat sich nichts auf dem Gelände.

Wenig später zogen Hannelore Lüdecke und Peter Krause in ihrem neuen Zuhause ein - ohne Furcht vor der riesigen Immobilie mit verlassenem Saal und früherer Weinstube, mit leerem Gastraum und einer halb funktionierenden Küche, dafür mit viel Enthusiasmus und Gründerzeit-Mut. Sie richteten sich Wohnung und Grünflächen her, brachten gestohlene Regenleitungen und die fast komplett geklaute Heizung in Ordnung, öffneten verbarrikadierte Fenster und rissen vergammelten Fußboden heraus.

Dann schloss der im Dorf existierende Laden plötzlich. Und die Leute sagten: "Ihr habt doch Platz, warum macht Ihr nicht weiter?" Und so startete die neue Ladenbesitzerin im August 2014 mit einer kleinen Feier die Renaissance des Konsums. Reich wird sie damit nicht, das weiß sie. Und schwer genug ist es für die kleinen Einzelhändler auch, Lieferanten zu finden. "Haltet durch", sagen die Kunden, die nicht nur aus Polßen, sondern auch aus Zichow, Meichow und Schmiedeberg kommen.

Für die Chefin und einzige Angestellte war es wieder ein Neubeginn in ihrer beachtlichen Berufskarriere. Die gelernte Außenhandelskauffrau aus Sachsen-Anhalt absolvierte zu DDR-Zeit ein Ingenieurökonomie-Studium und zog dann der Liebe wegen nach Joachimsthal. Dort arbeitete sie erst übergangsweise im Gartenbau, dann im Jugendtouristhotel, später in der Baubranche, im Fliesenhandel, in der Zeitarbeitsfirma, als Personaldisponentin. Betriebe gingen Pleite, wechselten Standort - Hannelore Lüdecke blieb und fing immer etwas Neues an.

Nun also der Dorfladen in der Uckermark. Doch damit nicht genug: Die 63-Jährige ist seit wenigen Tagen auch noch Gastwirtin der frisch eröffneten Dorfklause. Mit dem Hotelwissen und ihren Erfahrungen als Hauptbuchhalterin hat sie den ersten Gastraum der einst riesigen Wirtschaft instand gesetzt, die Küche in Ordnung gebracht, die schwarze Farbe an Wänden und Decke aus Disko-Tagen beseitigt und aus einer Restaurantauflösung bei Bremen eine gemütliche Innenausstattung besorgt. An Kredite ist nicht zu denken. Das Paar macht alles aus eigener Tasche und mit eigenen Händen. Außer Mittwoch und Sonntag steht die Tür an jedem Tag ab 17 Uhr offen. Wenn keiner kommt, verliert die Chefin auch nicht den Mut. Frauentagsparty und Privatfeiern hat sie bereits bekocht - mit Erfolg.

Doch die unausweichliche Frage steht im Raum: Warum tut man sich kurz vor der Rente das alles an? "Ich fühle mich nicht alt", so die schlichte Antwort. "Und wir fühlen uns in Polßen recht wohl." Dann denkt sie schon wieder an die nächsten Baustellen. Im Sommer wird die großzügige Terrasse vor dem Haus eröffnet. Nur beim Blick in den großen und komplett violett hinterlassenen Saal muss auch sie schlucken. Bevor hier wieder Musik zum Tanz erklingt, vergehen noch viele Handwerkerstunden. Doch das Gebäude hat den jahrelangen Leerstand halbwegs gut überlebt. Überraschungen nicht ausgeschlossen: Kurz vor Inbetriebnahme der Küche entdeckte Peter Krause ein Riesenloch in der Decke, das einfach mit einer Platte zugemacht war. Als es in der Nacht regnete, kam die ganze Misere zutage. Aber auch das gehört zum Dorfladen.