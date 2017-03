Ableger der Kaderschmiede

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Der JSV Bernau gilt als Kaderschmiede in Sachen Judo in der Region. Doch neben dem Standort in Bernau gibt es auch die Außenstellen in Schönow und Zepernick, in denen junge Kampfsport-Talente gefördert werden.

Wenn man Enrico Wittwer die Hand gibt, ist das ungefähr so, als wäre diese in einen Schraubstock geraten. "Oh Verzeihung", murmelt der 120-Kilo-Koloss, als er das schmerzverzerrte Gesicht seines Gegenübers wahr nimmt, "das passiert mir immer wieder, dass ich versehentlich so fest zudrücke."

Enrico Wittwer ist 120 Kilo Muskelmasse pur. Der 23-Jährige war bereits Landesmeister und Nordostdeutscher Meister im Judo, wurde Siebter bei den Deutschen Meisterschaften. Der gelernte 1,87 Meter große Fitnesstrainer und Sport-Assistent verbringt sein halbes Leben in der Judo-Halle - und arbeitet dort vor allem mit dem Nachwuchs des JSV Bernau am Standort in Zepernick.

Der Bernauer Judoverein ist einer der größten Vereine im Barnim. Neben dem Haupt-Standort in Bernau gibt es aber noch zwei weitere Standorte: Schönow und Zepernick.

"Ich selber habe früher im Zepernicker Standort trainiert, daher kannte ich hier die Gegebenheiten sehr gut. Vor zwei Jahren hat mich ein Trainerkollege angesprochen, ob ich nicht mal zum Training vorbei kommen will. Es war schön, wieder hier zu sein. Ich habe gemerkt, dass hier viel Potential ist, es fehlte nur ein bisschen die Konstanz beim Training. Ich hatte gerade Zeit und Lust darauf, deshalb habe ich dann hier angefangen, als Trainer zu arbeiten."

Inzwischen trainiert Enrico Wittwer Kinder der Altersklassen U12 bis U21. "Wir konnten die ersten Erfolge einfahren, das hat mich motiviert." Trainiert wird mittwochs und freitags jeweils von 16 bis 20 Uhr in der alten Sporthalle an der Grundschule in Zepernick.

Der 23-Jährige Sportler kann die Kinder mit seiner Leidenschaft anstecken. "Komm, probier es nochmal", ermuntert der Judoka einen Jungen, der den neuen Wurf nicht richtig hinkriegt. Mit einer Engelsgeduld erklärt es der Athlet noch einmal von vorne, bis es dann endlich klappt. "Ich versuche immer, die Kinder zu motivieren. Auch zum Beispiel, indem ich den Zusammenhalt in der Gruppe fördere. Die Älteren lernen bei uns, den Jüngeren zu helfen, das klappt ganz gut."

Einmal im Jahr geht es zusammen ins Trainingslager, auch die ganz Kleinen dürfen da schon mit und können sehen, wie es aussehen kann, wenn man dabei bleibt. "Im Training machen wir auch nicht nur Judo, wir spielen auch öfter Fußball oder Volleyball. Abwechslung ist wichtig", sagt Wittwer.

Rund 50 Kinder und Jugendliche trainiert er gemeinsam mit seinen Trainerkollegen Jenny Roll, Paul Roll, Titus Reiche, Jens Katzorke und Paul Markert. "Viele Kinder wollen den Sport nur als Freizeitbeschäftigung machen, andere sind sehr ehrgeizig und wollen auch mit zu Wettkämpfen. Das fördern wir natürlich sehr", sagt der Judo-Trainer.

Bei vielen Kindern gibt es das Problem, dass sie schnell die Lust verlieren. Auch damit weiß Enrico Wittwer umzugehen. "Wenn das so ist, dann brauchen wir unbedingt die Eltern auf unserer Seite", erklärt er. " Sie können ihrem Kind gut zureden, vielleicht mit ihm eine Verabredung treffen nach dem Motto: Du machst noch einen Monat weiter oder bis zum nächsten Gürtel und wenn du dann immer noch keine Lust hast, dann kannst du aufhören." Allerdings weiß er auch: "Wenn Kinder so gar keine Lust haben, dann bringt es natürlich nichts. Ich versuche dann aber immer, sie zu überreden, sich einen anderen Sport zu suchen. Wichtig ist doch, dass die Kinder überhaupt Sport machen." Es muss ja nicht ganz so extrem sein wie bei dem 23-Jährigen, der nach dem Training mit den Kindern dann noch selbst fast täglich auf die Matte geht.

"Ich bin vor zwei Jahren zum Judo gekommen", erzählt Malte Kasten. Der Elfjährige aus Panketal hat den orange-gelben Gürtel und würde es gerne bis zum grünen oder blauen schaffen. "Enrico ist ein guter Trainer. Wenn wir etwas nicht verstehen, erklärt er es so lange, bis es jeder kapiert hat", berichtet er. Am meisten Spaß machen dem Elfjährigen die Randoris, also die Zweikämpfe. "Dass ich Judo kann, gibt mir auch im Alltag ein sicheres Gefühl", sagt der Nachwuchskämpfer, der bereits auf einigen Wettkämpfen war. "Ich habe auch schon mal einen ersten Platz gemacht", erklärt er stolz.

Kontakt zu den Zepernicker Judoka unter: www.jsv-bernau.de