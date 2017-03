Nachwuchs stemmt schwere Eisen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562040/

Viele Vereine aus dem Land Brandenburg folgten der Einladung der TSG Angermünde, Abteilung Gewichtheben. Ein Beweis der steigenden Popularität ist nicht nur die hohe Anzahl von 51 Teilnehmern, sondern auch das Angebot für viele Athleten, zu Beginn des Jahres ihre Leistung zu überprüfen.

Gekämpft wurde im olympischen Zweikampf in den Gruppen der Kinder A (Jahrgang 2005/2006) und den Schülern der Jahrgänge 2002 bis 2004. Neu in diesem Jahr war der Start der Jugend (Jahrgang 2001/2000). Für die TSG Angermünde starteten Tino Jahnke, Maiko Ziebarth, Leonie und Lara Bielke sowie Phil Sonne. Nach der Eröffnung und der Vorstellung der Athleten hob die Gruppe der Kinder A als erste um die Platzierungen. Hier stellten Phil Sonne und Leonie Bielke ihr Können im Umgang mit der Hantel unter Beweis. So erreichte Leonie mit einem Zweikampfergebnis von 27 kg Platz 2 und damit ihren ersten Pokal. Phil Sonne hatte nicht nur mit einem großen Starterfeld zu kämpfen. Eine ungenügende Vorbereitung führten nicht zu dem erwünschtem Erfolg. So reichte es diesmal nur für Platz 7 mit 16 kg im Reißen und 17 kg im Stoßen (33 kg Zweikampf).

In der zweiten Veranstaltung starteten die Schüler. Hier meldete sich nach zweijähriger Pause Maiko Ziebarth mit 24 kg im Reißen und 28 kg im Stoßen auf Platz 11 zurück. Auch Tino Jahnke schaffte es nicht auf die oberen Ränge, konnte aber mit 32 kg im Reißen und neuer Bestleistung mit 43 kg im Stoßen Platz 8 erreichen.

In der stärksten Gruppe der Jugend, Altersklasse 16 und 17, kämpfte Lara Bielke. Ihre Zielstellung für diesen Tag war 43 kg im Reißen, die sie im zweiten Anlauf schaffte. Im Stoßen war die Vorbereitungszeit zu lang, was zur Unkonzentriertheit bei den Versuchen führte. Letztlich brachte sie nur 53 kg in die Wertung und kam auf Platz 4.

Nach dem erfolgreichen Heben aller Athleten wurde auch die Siegerehrung der Mannschaften vorgenommen. Hierfür konnten vier Sportler aus der Gruppe der Kinder A und der Schüler für die Meldung festgelegt werden. Vier Mannschaften aus vier Vereinen, darunter auch die TSG Angermünde, kämpften um den Wanderpokal, der in diesem Jahr neu ausgeschrieben wurde. Den ersten Platz erreichte der AC Potsdam, der auf 874,4 Punkte kam. Auf den zweiten Platz kam der TSV Blau-Weiß Schwedt ein (735,2). Platz 3 eroberte der SV Motor Eberswalde (680,1) und dann kam die TSG Angermünde mit 602,9 Punkten auf Platz 4.

Der Veranstalter dankt allen Helfern und den zahlreichen Sponsoren für die tatkräftige Unterstützung bei diesem Wettkampf.