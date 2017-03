Schwerbehinderte bleiben ohne Vertretung

artikel-ansicht/dg/0/

Den Anstoß, sich mit dem Thema zu beschäftigen, hatte Patrick Seiler gegeben. Der Ahrensfelder hatte eine Petition beim Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Maik Berendt, eingereicht. Darin wies Seiler darauf hin, dass in Ahrensfelde bisher noch keine Schwerbehindertenvertretung existiert. Diese sei aber nach § 94 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches IX gesetzlich vorgesehen. Dort heißt es, dass in Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, eine Vertrauensperson und wenigstens ein stellvertretendes Mitglied zu wählen sind. Die Verwaltung wurde in der Petition aufgefordert, den Personalrat aufzufordern, eine entsprechende Wahlversammlung einzuberufen.

"Die Entscheidung, eine Vertretung zu wählen, liegen im Ermessen der betroffenen Mitarbeiter", sagte Berendt in der Sitzung. Es sei durchaus problematisch, wenn die Gemeindevertretung dem Personalrat einen entsprechenden Vorschlag mache. Dieser müsse sich der "Anweisung" nicht unterwerfen, so der Christdemokrat. Die schwerbehinderten Beschäftigten hätten auch das Recht, keine Vertretung zu wählen. Die Gemeindevertretung habe bezüglich der Petition "keine Erledigungskompetenz", betonte der Vorsitzende des Gremium.

Die Abstimmung erfolgte ohne weitere Diskussion. Der Petent erhält eine schriftliche Antwort.