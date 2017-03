artikel-ansicht/dg/0/

Hangelsberg/Grünheide (MOZ) "Ich will Sie nicht enttäuschen", sagte Nico Gontarek in der Einwohnerfragestunde des Grünheider Bauausschusses. In vielen Sitzungen hatte sich der Vertreter der Bürgerinitiative "Pro Hangelwald" schon zu Wort gemeldet, um sich für den Erhalt des 30 Hektar großen Siedlungswaldes in Hangelsberg einzusetzen. Die Gemeinde hat die Fläche in ihrem Entwurf der Wohnungspolitischen Umsetzungsstrategie (WUS) als Fördergebiet für Wohnungsbau ausgewiesen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562044/

Am Donnerstagabend hatte Gontarek keine Bitte, sondern eine Information. "Wir haben ein Schreiben vom Landesamt für Bauen und Verkehr bekommen. Darin steht, dass die große Fläche nicht als Gebietskulisse anerkannt wird", teilte der Hangelsberger mit. Auch "die große Fläche" im Ortsteil Grünheide habe das Amt nicht anerkannt. Dort will die Gemeinde neben dem bisherigen Ortszentrum auf einer vier Hektar großen Waldfläche 200 bis 300 Wohnungen schaffen. In Kagel sei ebenfalls eine Fläche "rausgefallen". Das mehrseitige Schreiben, aus dem die Fakten laut Gontarek stammen, hatte er dabei.

Er sei nun auch für den Erhalt des Siedlungswaldes, merkte Tobias Thieme (Linke) an. Der Vortrag, den Revierleiter Bernd Ziebarth von der Oberförsterei Erkner kürzlich im Grünheider Ordnungsausschuss hielt, habe ihn dazu bewogen, erklärte er.

Ist die WUS jetzt gescheitert, wenn die beiden größten Flächen wegfallen? "Es wäre nicht das Aus", sagte Bürgermeister Arne Christiani am Freitag auf Nachfrage. Die generelle Strategie bleibe bestehen, müsse vielleicht in einigen Punkten angepasst werden. Ihm liege das Schreiben aber noch gar nicht vor, sagte Christiani. Wenn es eintreffe, werde man sich damit auseinandersetzen. "Ein bisschen komisch" sei es aber schon, dass die Bürgerinitiative diesen Brief als erstes bekommen hat, fand der Bürgermeister - "Zumal wir die Strategie eingereicht haben."

Beim Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) war am Freitag auf MOZ-Nachfrage niemand zu erreichen, der den Vorgang aufklären konnte. Im Dezember hatte die Gemeinde den Entwurf der WUS dort eingereicht. Seither wartet sie auf Antwort. Das LBV sei nicht die einzig ausschlaggebende Stelle für die Strategie, sagte Bauamtsleiterin Claudia Kulosa am Freitag. Dort habe vor allem geprüft werden sollen, ob es für sozialen Wohnungsbau in den vorgeschlagenen Gebieten Fördermittel gibt. Bei den derzeit niedrigen Zinsen sei dies aber vielleicht gar nicht mehr so wichtig.