Junge Autoren in Alter Schule

Woltersdorf (MOZ) Zwei junge Autoren stellen sich am Sonnabend, um 19 Uhr, in der Alten Schule vor. Francy Klose präsentiert dort ihr Fantasy-Romanprojekt "Das Mädchen an Poseidons Pforte", das antike Mythen verarbeitet. Der zweite Gast ist David Wegeleben, der sein Thriller-Projekt "Hund" vorstellt. In diesem gerät die Hauptfigur nach einem Unfall in eine unangenehme Lage. Eintritt: fünf Euro.