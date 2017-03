NaturFreunde erobern neues Terrain

artikel-ansicht/dg/0/

Auch verschiedene Neuerungen standen bei der Versammlung auf der Tagesordnung. Problematisch für den Verein sei, dass die Versicherung künftig nur noch Führungen von zertifizierten Wanderleitern erlaubt, berichtete Bernd Müller. Daher wurden im vergangenen Jahr bereits mehrere Wanderleiter ausgebildet. Die Grundausbildung kostete den Verein insgesamt 800Euro. Für die Kosten sei auch ein Förderantrag bei der Stadt gestellt worden. Bisher gebe es aber kein Ergebnis, sagte Bernd Müller.

Bekannt gab der Verein zudem die Teilnehmerzahlen bei den Wanderungen. Bei den 103 Veranstaltungen im vergangenen Jahr waren laut NaturFreunden 1706 Teilnehmer dabei. Seit Beginn der Wanderungen nahmen an den insgesamt 1368 Veranstaltungen 25 773 Menschen teil. Für den 30000. Teilnehmer sei eine Überraschung geplant, kündigte der Vorsitzende bereits an.

Mit den kommenden Wanderereignissen wird sich die bisherige Teilnehmerzahl noch erhöhen. Das Anwandern steht am ersten April auf dem Programm. Die Teilnehmer können laut Müller in Falkenberg, am Bismarckturm oder am Moorbad starten. Zwischen 8.30 Uhr und 10.20 Uhr fährt ein Shuttle-Bus im Zwanzig-Minuten-Takt vom Bad Freienwalder Bahnhof ab.

Für den Verein sei außerdem die Ostereiertrudel-Wanderung jedes Jahr eine Besonderheit, sagte der Vorsitzende. Bereits im elften Jahr in Folge finde die Veranstaltung nun statt. Die Tour führt vom Moorbad bis zum Zauberbaum über die Brandfichte. Unter dem Zauberbaum gebe es eine Trudelstrecke, sagte Müller.

Derzeit ist der Verein auch dabei, neue Wanderstrecken auszuarbeiten. Geplant sind Touren durch die Zehdener Karpaten in Polen sowie rund ums Eichhorntal.