Matthias Blank zum Besten gewählt

Strausberg (MOZ) Nur zufriedene Gesichter gab es nach den Amateur-Landesmeisterschaften im Boxen bei den Verantwortlichen der Box Union Strausberg. Sie hatten an insgesamt sechs Wettkampftagen für die Athleten und Besucher sehr gute Bedingungen geschaffen und auch beste Werbung für den Sport und den Strausberger Verein machen können.

"Es war ein Kraftakt von all unseren Vereinsmitgliedern, der mich als Vereinsvorsitzenden natürlich sehr stolz macht", sagt Bernd Hinz, der wie alle Beteiligten nach diesen Tagen einmal tief durchatmen musste. "Wir machen das fast alle nebenbei. Aber die Liebe zum Sport und zu unserem Verein einen kaum los."

Und auch sportlich sind die Strausberger sehr zufrieden. An erster Stelle steht natürlich Boxer

Matthias Blank, der nicht nur in seiner Klasse bis 75 Kilogramm gewann, sondern auch zum besten Boxer des Turniers gewählt wurde. Diesen Titel hatte er sich durch seine mutige und wirklich herzerfrischende Art des Boxens verdient. Auch sein Trainer Jörg Runge von der Box Union kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn es um seinen Schützling geht. Für Runge waren es ebenfalls anstrengende Tage. "Ein wenig schade war, dass unsere Josianne Böhme in ihrem Finale nicht den besten Tag erwischt hatte. Wir hatten große Hoffnungen, dass sie den Titel holen würde. Ihr Kampf gegen Elisa Rohde vom Box Club Frankfurt ging verloren. "Am Ende fehlte ihr ein wenig die Kraft. Sie wird daraus lernen, da bin ich mir ganz sicher. Sie ist ein großes Talent", sagte Runge.

Insgesamt gab es für die Strausberger sechs Goldmedaillen. Zweimal gab es Silber und einmal Bronze. Im Medaillenspiegel konnte sich die Box Union damit auf Platz sechs einreihen.

Der erfolgreichste Verein kommt aus Frankfurt. Für die Preußen gab es 14-mal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze. Auf Platz zwei der Gesamtwertung folgt der BC Fürstenwalde. Die Kämpfer von der Spree holten zwölfmal Gold, siebenmal Silber und zweimal Bronze.

"Bei allen, die mitgeholfen haben, möchte ich mich ausdrücklich bedanken", sagt Bernd Hinz.