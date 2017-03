MOZ-Autoschau auf dem Brunnenplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Die Innenstadt wird am ersten April-Wochenende zur Festmeile für die ganze Familie. Die Einzelhändler laden an beiden Tagen zum ausgedehnten Einkaufsbummel ein. In der Nähe des Brunnenplatzes und in der Karl-Marx-Straße werden zudem zahlreiche Attraktionen geboten. Dazu gehören ein buntes Showprogramm, Hüpfburgen und Ponyreiten. Erstmals können sich Frankfurter auch "mobil" kulinarisch verwöhnen lassen. 14 Foodtrucks werden dafür sorgen. Gekocht werden Köstlichkeiten aus aller Welt.

Ebenso wie beim Stadtfestlädt wieder das MOZ-Pressecafé zu einer Verschnaufpause mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee ein. Es befindet sich diesmal im Café "Brot und Zucker".