Bürgerinitiative wehrt sich gegen Windparks

Trebnitz/Obersdorf (MOZ) Zwischen Wulkow, Trebnitz und dem Müncheberger Ortsteil Obersdorf sollen zwei große neue Windeignungsgebiete ausgewiesen werden, in denen weitere Windparks entstehen können. Die Eignungsgebiete sind im neuen Entwurf des Teilregionalplans "Windenergienutzung" enthalten. "Konkret geplant sind schon sieben Windkraftanlagen zwischen Obersdorf und Trebnitz. Sie sollen nach einem Antrag auf sofortige Vollziehung in einem beschleunigten Verfahren noch in diesem Jahr gebaut werden", macht die Obersdorferin Gisela Wiehe deutlich. Sie gehört einer Bürgerinitiative an, in der Betroffene aus allen drei Dörfern mitarbeiten.