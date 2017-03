Wirtschaftsforum wird fortgesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Das Wirtschaftsforum, das Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler ins Leben gerufen hat, soll auf jeden Fall fortgesetzt werden. "Ich möchte Kontakt zur Wirtschaft und ich möchte, dass die Wirtschaft einmal im Jahr die Chance hat, mit bestimmten Leuten ins Gespräch zu kommen, sodass man dann gemeinsam Ideen entwickeln kann", erklärte Dietmar Baesler, nach dem jüngsten Zusammentreffen verschiedener Unternehmer in der Aula des Gymnasiums. Mehr als 40 Teilnehmern waren dort erschienen, so viele, wie noch nie. "Da war sogar ich ein wenig überrascht, aber natürlich auch sehr erfreut", so der Bürgermeister.