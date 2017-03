Mit der Grabplatte begann die Leidenschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Wer sich mit Agnieszka Chrostek trifft, muss in den Keller. Und in ein karges Büro. Doch das fällt gar nicht auf, denn die gebürtige Polin strahlt eine ansteckende Fröhlichkeit aus, dass das Drumherum gar nicht auffällt. Seit knapp zwei Jahren betreut die 35-Jährige das Archiv der Gemeinde Hoppegarten.

Warum sind Archive meist im Keller? Die Frage drängt sich geradezu auf. Agnieszka Chrostek, die zierliche Gemeindearchivarin, die aus Masuren stammt, findet die Frage völlig normal. "Dort ist meist viel Platz, herrscht ein gutes Mikroklima, es gibt wenig natürliches Licht und das Gewicht, das Akten haben, sollte man auch nicht vergessen", sagt sie. Und strahlt dabei.

Sie ist die Herrin von 700 Metern laufenden Gemeindeakten, die sich in zehn Archiv- und drei Zwischenräumen befinden. Heute kann sie ihren Gast dort herumführen. Vor zwei Jahren, als sie in Hoppegarten begann, hätte sie jeden vermutlich erst mal in einen Schutzanzug gesteckt oder gar nicht erst hineingelassen. Verstaubt und völlig ungeordnet, das sind Worte, die sie sich entlocken lässt über den damaligen Zustand. Später erzählt sie noch von einem gemeinen Schimmelpilz, der einen Teil der Akten befallen hatte, weil Seiten einfach zu dicht gelagert worden waren.

"Damals stand die Frage, ob wir die Akten vernichten, oder Geld ausgeben und versuchen, sie zu retten", erinnert sie sich. "Bürgermeister Karsten Knobbe hat entschieden, den Rettungsversuch zu wagen. Der ist auch gelungen", freut sich die erklärte Freundin alter Unterlagen.

Ein erstes Amtsarchiv wurde 1993 gebildet, das auch von einer Archivarin betreut wurde. Ab 2002 musste die Kollegin aus der Poststelle das Archiv nebenher mitbetreuen. Mit dem Amtsantritt am 1. April 2015 der studierten Fachfrau Agnieszka Chrostek wurde das Gemeindearchiv gegründet, das nun dank Hilfe der 35-Jährigen auch die Bezeichnung verdient, auch wenn noch nicht alles ganz so ist, wie es sich die junge Frau wünscht.

"Viele Akten sind in Pappen untergebracht, die dafür aber überhaupt nicht geeignet sind", erzählt sie. Und durfte sich jetzt säurefreie Archivboxen bestellen. Und nicht nur das, gluckst sie geradezu vor Freude. Demnächst kann sie auch beginnen, das komplette Gemeindearchiv mit Hilfe einer spezieller Software zu verschlagworten und zu digitalisieren. Wie lange das dauern wird? - Agnieszka Chrostek wiegt den Kopf hin und her. Vermutlich mindestens ein Jahr, eher anderthalb, schätzt die Neu-Hoppegartenerin.

Schöner Nebeneffekt dieser aufwendigen Arbeit wird sein, dass künftig das Gemeindearchiv auch online genutzt werden kann. "Supermodern wird das", freut sich dessen Chefin. Doch wie kommt eine junge Frau aus der tollen Landschaft Masuren nach Hoppegarten? Und wie überhaupt dazu, Archivarin zu werden? "Ach, das begann schon sehr, sehr früh", erzählt sie. Als sie noch ein kleines Kind war, lebte sie mit ihren Eltern in Tolko (Tolks) im ehemaligen Ostpreußen. Deren Haus stand im Gutspark derer von Tettau. "Eines Tages haben wir beim Spielen ein Stück bordeauxfarbenen Marmor gefunden. Na ja, und nicht aufgegeben. Irgendwann hatten wir die komplette Grabplatte von Hugo und Elisabeth von Tettau ausgegraben. Lesen konnte ich das Ganze nicht. Aber es war der Beginn meiner Leidenschaft fürs Vergangene, für Geschichte, fürs Forschen und Aufbewahren", erzählt sie.

Von 2004 bis 2008 studierte sie an der Universität in Olsztyn Geschichte und Archivistik und schrieb ihre Magisterarbeit über die Familie von Tettau in Ostpreußen. "Später habe ich Teile der heute überall in Deutschland lebenden Familie getroffen. Sie waren so warm und herzlich", erinnert sie sich gern. Schade sei, dass das ehemalige Gutshaus, das in sozialistischen Zeiten als Büro und nach der Wende zu einem Hotel umgebaut wurde, nun leer steht und vermutlich auf Dauer verfallen wird.

Nach dem Studium zog es die junge Frau als Archivarin u. a. ins Staatsarchiv Stettin. Dort hatte sie viel mit Verwaltungsakten zu tun. "Dass wir die Methodik geschichtlicher Forschung nicht verlernen, hatten wir mindestens einmal im Jahr die Aufgabe, einen historischen Bestand aufzuarbeiten", erzählt sie. Diese historischen Unterlagen waren oft in Deutsch, so dass sie nach und nach - auch mit Hilfe des Fernsehens und ihres Freundes Martin - diese Sprache perfekt gelernt hat.

Kunsthistoriker Martin aus Berlin ist auch "schuld", dass die junge Frau ihr Heimatland verlassen und sich über verschiedene Zwischenstationen dann bis nach Hoppegarten vorgearbeitet hat. "Und ich bin hier so glücklich", sagt die Gemeindearchivarin. Vor allem auch, wenn sie Besuch bekommt. Etwa von den Mitstreitern vom Grünen Tor, die in den Akten - die ältesten Unterlagen stammen von 1727 - recherchieren.

Wer sich für das Archiv interessiert, vor allem besteht es aber aus Unterlagen der Gemeindeverwaltung und -vertretung, etwas bestimmtes sucht oder tolle Unterlagen hat, die er glaubt, dass sie erhaltenswert sind, der kann sich an Agnieszka Chrostek , Tel. 03342 393-177 wenden. Öffnungszeiten sind: Mo.-Do. 9 bis 14.30 Uhr und Fr. von 9 bis 12 Uhr.