Einmal Robin Hood spielen

artikel-ansicht/dg/0/

Torgelow (MOZ) Etwas versteckt bietet Torgelow ein Paradies für Freunde des Bogensports. Auf einer Streuobstwiese in dem Gemeindeteil von Dannenberg strecken ein unechter Grizzly, Braunbär, Rothirsch, Biber und weitere Tiere ihre Köpfe in die Luft und bieten Bogenfreunden dreidimensionale Ziele.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562057/

Dass der Dodo das Eingangsschild des Torgelower Bogenschützenparcours titelt, kommt nicht von ungefähr. Denn der bereits ausgestorbene Vogel steht für eine ganze Schar, zugegeben nicht ausgestorbenen, aber ausgestopften Tieren. Oder vielmehr Tier-Attrappen aus hartem Schaumstoffmaterial. Ob Grizzly, Braunbär, Rothirsch, Keiler, Biber, Fuchs oder Dodo - Torgelow hat sie alle.

Verteilt auf einem zehn Hektar großen Waldstück und Streuobstwiese bilden die liegenden, sitzenden oder stehenden Tier-Attrappen 28 Ziele für Bogensportler. "Ich war wirklich sehr lange auf der Suche nach einer geeigneten Fläche", sagt Matthias Steinki, der den Parcours mit seinem Partner Reiner Ackermann nun seit etwa einem Jahr betreibt. "Glücklicherweise ist der Verpächter dieser Fläche einer meiner Kunden und auch Bogenfreund", sagt der 57-Jährige, der in Hoppegarten sein Geschäft "Matzes Bogenladen" für dazugehörige Utensilien betreibt.

Schnell kam für die begeisterten Bogenliebhaber eins zum anderen. Innerhalb von drei Monaten montierten die Männer alle Tier-Attrappen beziehungsweise 3D-Objekte, brachten alle Schilder an, sorgten für freie Schusslinien und ordentliche Wege durch den Wald und die für Bogensportfreunde optimale hügelige Landschaft.

Pfeile sind nicht nur vor dem Bogen wichtig, weiß Matthias Steinki, sondern auch auf dem Gelände. "Sicherheit geht immer vor." Deshalb kann sich jeder, der den Parcours besucht, an den jeweiligen Marken zu den 28 Zielen orientieren. Da der Parcours zur ganzjährigen Nutzung von 8 Uhr bis zum Sonnenuntergang, spätestens bis 22 Uhr, offen steht, können sich Bogensportfans dort auch bei unterschiedlichen Wetterlagen oder Tageszeiten ausprobieren.

Eine Ausleihstation gibt es vor Ort nicht. "Jeder bringt sein eigenes Equipment mit", sagt Matthias Steinki. Eine kleine Holzhütte weist auf die Regelungen hin und erklärt die sogenannten Killzonen an den Attrappen. Für die Nutzung des Parcours entrichten die Nutzer 10 Euro.

"Es gibt noch einen anderen öffentlichen Bogenparcours im Spreewald", sagt Matthias Steinki. Ein weiterer ist ihm in Brandenburg oder Berlin nicht bekannt.

Am 16./17. September will er die Deutschen Meisterschaften im 3D-Bogensport nach Torgelow holen. Bis dahin können sich Bogenfreunde beim Bowhunting-Turnier am ersten April austoben. Anmeldungen dafür sind noch bis Sonntag unter www.bogenparcours-torgelow-mark.com möglich.