Spuren des Ehrenamts

Die Wolfsvorlesung war das Zugpferd der diesjährige Kinder-Universität Viadrina. Fast 350 Mädchen und Jungen wollten am Mittwoch erfahren, wie ein Wolf wirklich aussieht, wie er sich finden lässt und wie nah er den Menschen inzwischen wieder gekommen ist. "Der Hörsaal war voll, einige saßen sogar auf der Treppe - aber alle waren bei der Sache", sagt Kaspar Frey. Der Jura-Professor begleitet die Kinder-Uni seit ihrer Premiere im Jahr 2005, ist bei jeder Vorlesung im Hintergrund dabei. Nach der zehnten Auflage hat er den Vorsitz im Organisationsteam übernommen, dem auch Anke Prahtel, Renate Jakowanis und Jutta Zech angehören.

"Ich will die Kinder an die Universität heranführen, sie mit den Hörsälen und der Technik dort vertraut machen und ihnen zeigen, dass es Spaß macht, etwas Neues zu hören und zu lernen, ohne dass die Notenmacht eines Lehrers dahintersteht", fasst er zusammen, was ihn motiviert, Jahr für Jahr potentielle Dozenten zu suchen und für die Kinder-Uni zu begeistern, sich im Vorfeld um die Werbung zu kümmern und während der Vorlesungen Papierkugelschlachten der Jung-Studenten einzudämmen. Der Lohn der Mühe sind seit Jahren stabile Besucherzahlen, auch 2017 waren es mehr als 1000 Kinder zwischen acht und 13 Jahren, die in den insgesamt vier Vorlesungen saßen.

Für Kaspar Frey, geboren 1957 in Düsseldorf, ist die Kinder-Uni eines von vielen Projekten, die er ehrenamtlich in Frankfurt verwirklicht hat. Im Oktober 1995 kam er zum ersten Mal in die Oderstadt. Seine Frau Gudrun, eine promovierte Biologin, verliebte sich damals in den Ziegenwerder. "Dass es mitten in der Stadt eine Natur gibt, für die man anderswo einen Tagesausflug machen muss, hat uns hellauf begeistert", erinnert sich Kaspar Frey, der kurz darauf eine Stelle an der juristischen Fakultät der Viadrina annahm. "Die junge Universität bot viele Möglichkeiten, hier konnte man etwas bewegen, das hat mich gereizt", sagt Kaspar Frey.

Sein ehrenamtliches Engagement hat Spuren in der Stadt hinterlassen. Unter anderem unterstützte er die Gründung der Evangelischen Grundschule, initiierte den Bau von zwei neuen Volleyballfeldern an der Beckmann-/Ecke Bergstraße, engagierte sich für die Beleuchtung der Giebelwand des Liebknechtgymnasiums und dafür, dass vor der Bibliothek ein lesendes Mädchen in Bronze aufgestellt werden konnte. 2012 gründete er die Humboldt Societät Frankfurt. Der Verein übernahm die Patenschaft für den Brunnen und mehrere Sitzbänke auf dem Anger, unterstützte die Aufstellung des Hochwasserschildes am Kartoffelhaus und finanzierte den Olympiahain an der Bischofstraße. Besonders am Herzen liegen dem Professor Bildungsprojekte. An der Friedensgrundschule und an der Grundschule am Botanischen Garten regte er Englisch-Arbeitsgemeinschaften an, die von Viadrina-Studenten geleitet werden. Andere Studenten besuchen als deutsche Muttersprachler den Deutschunterricht in verschiedenen polnischen Schulen.

Die ehrenamtliche Arbeit, so sagt Kaspar Frey, verschaffe ihm eine tiefe innere Freude. Allein schon deshalb, weil er darauf viel mehr Rückmeldung bekomme als auf seine Arbeit als Jura-Professor. "Da wird man vielleicht freundlich zitiert, aber ein sprudelnder Brunnen hat eine ganz andere Qualität. Er ist ein Inbegriff für Gemeinsinn und ich freue mich, wenn andere dadurch angeregt werden, sich ebenfalls für die Stadt zu engagieren." Und natürlich wäre Kaspar Frey nicht Kaspar Frey, wenn er nicht schon zwei neue Ideen in petto hätte: So soll vor dem Unigebäude in der August-Bebel-Straße ein zwei Meter hoher Bleistift aufgestellt werden, der auf das Sprachenzentrum und die Schreibwerkstatt hinweist. Außerdem plant er Mini-Stipendien für deutsch-polnische Wohngemeinschaften in Frankfurt und Slubice, um das gegenseitige Kennenlernen und Kulturverständnis zu fördern.