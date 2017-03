Die Stadtkarte, die fast ein Kunstwerk ist

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Das sei eine Verbesserung "um 1000 Prozent", schwärmt Angelika Voigt, als sie die Karte sieht. Der neue touristische Stadtplan, den Bürgermeister Jörg Schröder den Mitarbeitern der Touristinformation am Freitag übergeben hat, ist im Vergleich zum bisherigen Plan - einem verschwommenen Schwarz-Weiß-Druck - eine Luxusausführung: Torsten Kohn aus dem Sophienthaler Ortsteil Rehfeld hat den farbigen Plan im A3-Format gestaltet und gut sichtbar alles markiert, was Besucher der Stadt interessieren könnte: vom Bahnhof über Hotel und Pensionen, Fahrrad-Reparatur-Punkt und Museum bis zum Geldautomaten und der Tankstelle. Ansprechend gerahmt und dekoriert, wirkt der Stadtplan wie ein kleines Kunstwerk. Da es auch noch einen üblichen kleinen (jetzt farbigen) Stadtplan im A4-Format gratis gibt, kostet der große Plan eine Schutzgebühr von einem Euro.

