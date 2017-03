Millionen-Projekt für den Gallberg in Arbeit

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Was hat der Gallberg schon alles erlebt. Dem Namen nach stand hier vermutlich mal ein Galgen. Neuzeitlich fühlen sich hier die Laubenpiper der Kleingartensparte Abendrot wohl, denen gegenüber sich ab 1974 ein Lehrlingswohnheim und eine Schule fand. Als ersteres 2011 abgerissen wurde, war letztere vorübergehend noch als Verwaltungsstandort (Zulassung- und Führerscheinsstelle) in Betrieb - bis zum Rückbau 2013. Bleibt als Nachwende-Zuzug der Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks samt Bildungsstätte, Am Gallberg 5. Während hier über den Neubau eines Lehrlingswohnheim nachgedacht wird, werden auf der benachbarten, drei Hektar großen Brachfläche Pläne für ein zukunftsweisendes Groß- und Gemeinschaftsprojekt geschmiedet.

Lebenshilfe-Vorstand Matthias Pietschmann, Senioren- und Pflegebetreuungs-Chef Norbert Fröhndrich sowie Dirk Promnitz, Geschäftsführer der Promnitz-Therapiezentren, treffen sich nun 14-tägig, um die ehrgeizigen Pläne für den Gallberg zu konkretisieren. Das Grundstück haben sie im Februar von der Stadt erworben und dessen Bebauung ab dem zweiten Quartal 2018 im Blick. Etwas westlich der alten Zuwegung von der Straße Am Gallberg bekommt das Revier seine T-förmige Erschließungsstraße. Daran siedelt sich gen August-Bebel-Straße Familie Promnitz mit ihrem sechsten Therapiezentrum an. Der neue Hauptsitz sozusagen, "mit dem ganzen interdisziplinären Angebot", verrät Dirk Promnitz. Ein zweigeschossiger Bau mit Bewegungsbad wird entstehen, in dem Physio- und Ergotherapie, Logopädie, medizinisches Training und Aquafitness angeboten werden. Plus Platz für Arztpraxen. Am Bahndamm entlang schließt sich das Revier der Senioren- und Pflegebetreuung Brandenburg GmbH, die über die Seniorenzentren "Clara Zetkin" und "Martha Piter" hinauswächst. In der Emsterstraße entsteht im laufenden Jahr eine Tagespflege (BRAWO berichtete), am Gallberg ab 2018 dann zwei Pflegewohnhäuser für 64 Bewohner, plus vier Wohnhäuser (40 Wohneinheiten) für ältere Menschen. Komfortabel und serviceorientiert - mit Fahrdienst, Alltagsbegleitung und einem Café als Treffpunkt. "Erste Mieteranfragen gibt es schon, machen aber erst ab Baubeginn Sinn", sagt Norbert Fröhndrich.

Linkerhand der Erschließungsstraße, also als direkter Schornsteinfeger-Nachbar und in Sichtweite des von der Lebenshilfe betriebenen Getränkemarktes und Pflegedienstes, verwirklicht Matthias Pietschmann auf 6.000 qm Land einen Lebenshilfe-Traum: ein Multifunktionsbau für Vereinssitz, Seminare und Beratungsstelle. Lebenshilfe für alle plant Pietschmann daran anschließend: eine Kinderkrippe (50 Plätze) sowie eine gesundheits- und sportorientierte Kita (60 Plätze; Sauna inkl.), dazu 32 Hortplätze.

Der Zeitplan der Planungs- und Investitionsgemeinschaft sieht den Bebauungsplan bis Dezember 2017 und eine frühestmögliche Erschließung vor, um im zweiten Quartal 2018 Baubeginn feiern zu können. Mit der Fertigstellung ist im Herbst 2019 zu rechnen. Wie viele Millionen Euro verbaut werden, ist noch nicht konkret zu beziffern. "Weit über 20 Millionen Euro", schätzen die Bauherren.