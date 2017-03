1. Frühlingsspaziergang am 1. April, 11 Uhr

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Weil die Brandenburger scheinbar viel Spaß daran haben, ihre Stadt gemeinsam zu erkunden, nutzen Stadtverwaltung und BRAWO eine neue Idee für gemeinsame Wege. Die erfolgreichen "3.000 Schritte" sind erst zwei Wochen her, da laden wir zum "Frühlingsspaziergang" auf dem Marienberg ein. Anlässlich der Saisoneröffnung der Friedenswarte am 1. April. Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann: "Der Marienberg war im BUGA-Jahr 2015 auch ein Publikumsmagnet im Rahmen der "3.000 Schritte', lockte damals 540 Besucher. Es lohnt sich, zu schauen, was geblieben ist. Außerdem hat die BAS wie beschlossen, mit Jahresbeginn die Pflege des Marienberges übernommen und schon einiges auf den Weg gebracht, wovon es zu berichten lohnt." Beispielsweise sind von den zehn geschaffenen Arbeitsplätzen acht mit Menschen besetzt, die behindert oder gesundheitlich beeinträchtigt sind. Ein Inklusionsprojekt, das deutschlandweit Beachtung findet. Sein Marienberg-Team wird BAS-Bereichsleiter Ronald Weßlin am kommenden Samstag sicher vorstellen und als Fachleute zu den "Frühlingsspaziergängern" gesellen. In jedem Fall sind Parkgärtnermeisterin Angelika Viertel dabei und StadtführerInnen, die zur Geschichte des Marienberges vieles zu berichten wissen. Schließlich standen hier einst Marienkirche, Kriegerdenkmal und Bismarckwarte, wo neuerdings wieder Weinberg und Telegraphenmast nach historischem Vorbild zu finden sind. Dazu die Friedenswarte als höchste Ausguckmöglichkeit der Stadt. Sie steht ab 1. April wieder donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr offen und kann anlässlich des Saisonstarts am Samstag gratis bestiegen werden. Um 11:00 Uhr ist die Friedenswarte dann Treffpunkt für den "1. Frühlingsspaziergang", aus dem eine neue, schöne Tradition werden kann. Drum ist zum verlockenden Auftakt für passendes Rahmenprogramm in Form eines Bürgerfestes gesorgt: Suppenschelm Jens Wiedecke und die Gaststätte auf dem Marienberg sorgen für Speis und Trank, der Stadtsportbund für Hopseburg und Spielgeräte und die BRAWAG für die Erkundung der Schieberkammer des ältesten Brandenburger Wasserbehälters.