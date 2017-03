1. FC Nürnberg mehrere Monate ohne Verteidiger Lippert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562064/

Lippert werde damit für die nächsten Monate ausfallen. Er wird voraussichtlich am Mittwoch in Augsburg operiert. Lippert hatte im Februar beim 3:2 gegen den 1. FC Heidenheim sein Debüt für die Profis gegeben. Er bestritt danach sechs Ligaspiele, bei denen er immer in der Startelf stand.