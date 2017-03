Leegebrucher Bürgertreff nimmt Gestalt an

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (OGA) Andreas Wobst, Inhaber des gleichnamigen Fußbodenfachbetriebs, verlegt mit seinem Mitarbeiter Dennis Hübner noch den Fußbodenbelag. Derweil haben Stephanie Lenkmann und Magdalena Scholz von "Haushaltshilfe Lena" aus Kremmen mit dem Fensterputzen begonnen. Das "Haus der Möglichkeiten" im Eichenhof 6 nimmt langsam Gestalt an. "Die Renovierungsarbeiten haben wir bereits abgeschlossen", sagt Vereinsvorsitzende Bettina Janulik. Ein Wanddurchbruch, um den Küchenraum besser zu erreichen, wurde gemacht, die Wände sind frisch gestrichen worden. In den nächsten Tagen wird die Inneneinrichtung eingebaut. Dazu zählt eine Küche, die der Verein günstig erworben hat. Auch Abstellmöglichkeiten werden noch geschaffen. "Aber keine hohen Schränke oder Regale, weil wir die Wände in den 120 Quadratmeter großen Räumen frei halten wollen. Da soll Platz bleiben für Bilder oder sonstige Ausstellungen", sagt Bettina Janulik.

Der nächste Stammtisch des Vereins findet am 6. April um 19 Uhr bereits in den neuen Räumen statt. Am 19. April gibt es dort eine Informationsveranstaltung zum Schwerbehindertengesetz und am 29. April wird das Eröffnungsfest gefeiert.

"Dann dürfen wir auch den Innenhof im Eichenhof nutzen. Wir suchen dazu noch Leegebrucher, die dann zwischen 11 und 17 Uhr etwas vorführen, mit Kleinkunst oder sonstigen Fähigkeiten glänzen können", sagt Bettina Janulik. Wer daran Interesse hat und mitmachen möchte, kann sich bei Bettina Janulik melden unter Telefon 03304 207751.